Un recién nacido es abandonado, entérate qué es un ‘santuario para bebés’

Autoridades recuerdan a la comunidad de la existencia de una ley que permite entregarlos en lugares seguros en vez de abandonarlos a su suerte

Nadie debería abandonar a un recién nacido y más cuando en California existe, desde 2006, la Ley de Ley de Entrega Segura del Bebé —que ha salvado de morir a los pequeños cuyos padres o madres decidieron dejarlos por diversas razones.

A raíz de que Dolores Adriana Cruz, una mujer desamparada de 41 años de edad, presuntamente dejara a su hijo entre unos arbustos de la ciudad de Whittier el 22 de diciembre pasado, las autoridades del Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles (DCFS) hizo un llamado a la comunidad para que recuerde que hay otra opción.

Esta salida legal permite entregar, y dejar a salvo, a un recién nacido a las autoridades sin que se haga ningún tipo de pregunta.

“Algunos padres de recién nacidos pueden encontrarse en circunstancias difíciles”, dijo Genie Chough, portavoz del DCFS.

“Lamentablemente, los bebés a veces son dañados o abandonados por padres que sienten que no están listos o no pueden criar a un niño, o que no saben que hay otras opciones”, agregó.

“Muchas de estas madres o padres tienen miedo y no saben a dónde acudir para pedir ayuda”.

Una opción segura

Esta es la razón por la cual California tiene una ley que permite la entrega de bebés de manera segura y que les da a los padres o tutores la opción de ceder a los recién nacidos de manera legal y sin peligro en cualquier hospital o estación de bomberos del condado de Los Ángeles.

“[Con esta salida] hay la opción de que luego sean adoptados”, dijo Lorena Vergara, una residente angelina de 22 años de edad y quien es madre del pequeño Sebastián, de 18 meses.

“Yo, por nada del mundo abandonaría a mi bebé”, dijo al opinar sobre este tema.

De acuerdo con los registros de la Ley de Entrega Segura del Bebé, desde el 1 de enero de 2013 al presente, un total de 160 recién nacidos fueron cedidos a las autoridades por las madres que los trajeron al mundo.

No obstante, antes que se aprobara la ley, unos 76 bebés murieron al ser abandonados; algunos de los cuerpos, que no fueron reclamados, se hallaron en contenedores de basura, en baños públicos o en otros lugares inseguros.

Fue el personal dela organización caritativa “Jardín de Ángeles” que se encargó de incinerar sus cuerpos y de darles sepultura.

El caso de Cruz

Según autoridades del Departamento del Sheriff de Pico Rivera, se sospecha que Dolores Adriana Cruz abandonó a su bebé entre unos arbustos, en la cuadra 11600 al oeste del bulevar Washington, en la ciudad de Whittier.

“A los hijos se les debe querer y amar”, opinó Irma González, una madre de dos que vive en Montebello.

“Creo que ni los mismos animales rechazan a sus crías”.

A Dolores Adriana Cruz se le impuso una fianza de 100,000 dólares, dijo Ricardo Santiago, portavoz de la Procuraduría de Distrito del condado de Los Ángeles.

Se ha declarado inocente de cargos criminales de abuso infantil y su próxima audiencia la tiene programada para el 11 de enero, en la Corte Superior de Norwalk.

“Yo conocía a la señora. Es simpática y guapa; cuando la vi con su pancita me decía que tenía cáncer y ya después se cubría el estómago con un suéter grande”, indicó a La Opinión Susana Bautista, dependiente de un restaurante de comida rápida que aparentemente Cruz frecuentaba.

“A veces venía a comprar o a pedir comida y yo le decía que si estaba enferma de cáncer, que buscara ayuda para que se curara, pero se notaba de inmediato que andaba en problemas”.

En el condado de Los Ángeles, el 15 de septiembre de 2017 fue la más reciente ocasión en que una madre entrega de forma segura a su niña recién nacida.

Era un viernes por la tarde cuando Michael Park, capitán de bomberos de estación 120 en Diamond Bar recibió una llamada. En la línea estaba una mujer y se escuchaba el llanto de una bebé.

La madre pregunto si la estación de bomberos ubicada en el 1051 de la avenida Grand era un lugar seguro donde dejar a su hija y si ahí la aceptarían. La respuesta fue afirmativa y ella dijo que pronto estaría en ese lugar.

Por la noche, el personal de bomberos recibió a la madre y a la recién nacida; ella aceptó que le colocaran un brazalete a la niña solamente para identificarla, evaluarla y transportarla a un hospital del área y también notificaron al Departamento de Servicios para Niños y Familias (DFCS).

El capitán Park dijo que fue una experiencia positiva para su equipo, ver que el programa funciona y que desalienta a las madres a abandonar a los recién nacidos y evita que aquellos que responden a las emergencias encuentren a los bebés en peores circunstancias.

Aquella recién nacida fue colocada en un hogar seguro y lleno de amor, en caso de que la madre decidiera no regresar 14 días después del día de la entrega.

Los lugares que reciben a los menores están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Para encontrar un lugar seguro del programa Baby Safe LA según el código de área en el que te ubicas, visita: babysafela.org/about/

Cómo entregar a un bebé

La Ley de Entrega Segura de Bebés brinda a los padres y madres la opción de dejar a su bebé de manera legal con un empleado en cualquier hospital o estación de bomberos del condado de Los Ángeles, en cualquier momento y sin hacer preguntas. Si optas por esto, debes proceder de la siguiente manera:

Acude a un sitio de “Entrega Segura” (Safe Surrender), en cualquier hospital o estación de bomberos del condado de Los Ángeles y entrega al bebé a un empleado dentro de las 72 horas posteriores al

nacimiento del menor.

De manera voluntaria y anónima, puedes llenar un formulario sobre el historial médico del bebé para poder proporcionarle atención médica. También puedes llevarte un formulario a casa y enviarlo por correo.

Debes obtener una pulsera de identificación que se abrochará al tobillo del bebé. La pulsera te ayudará a recuperar al bebé si cambias de opinión sobre entregarlo o no. Tienes 14 días desde el día de la entrega para recuperar a su bebé. No se harán otras preguntas.

Si necesitas ayuda llama 1(877) 222-9723.