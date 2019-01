Adriana Fonseca, actriz mexicana, compartió su mamografía en Instagram

View this post on Instagram

Amigas bellas, a partir de los 30’s si tienen antecedentes familiares, hay que realizarse la mastografia, una vez al año, sin antecedentes; a partir de los 40 por siempre. Podemos prevenir y salvar nuestras vidas. . . . #NoAlCancerDeMama #prevenircancerdemama #cancerdemama #takecareofyourself #quierete