Estas son las mejores ofertas para autos de enero 2019

Las ofertas terminan al final del mes, cuando los estadounidenses comienzan a cobrar sus rembolsos fiscales

El U.S. News & World Report – la autoridad global en rankings y asesoramiento al consumidor – revela cada enero las mejores ofertas del principio del año, y este mes incluye siete vehículos con “excelente financiamiento” e incentivos con dinero en efectivo.

“Las ventas de automóviles se desaceleraron en 2018, y se espera que la tendencia continúe en 2019”, dice Jamie Page Deaton, editora ejecutiva de U.S. News Best Cars. “Sin embargo, los fabricantes de automóviles son mejores en la gestión de su inventario, por lo que una desaceleración de las ventas no necesariamente significa grandes recortes de precios. Dicho esto, no encontramos intereses ni ofertas de devolución de efectivo en algunos modelos muy buenos. Los ahorros aún están disponibles, pero vas a tener que trabajar más duro para encontrarlos “.

Según la publicación, cada mes ésta colecta nuevas y viejas ofertas de las marcas más populares en EEUU: Toyota, Nissan, Ford, Honda, Chevrolet, Hyundai, Kia, Dodge, Ram, Jeep, Mazda, Buick, GMC, Subaru, Volkswagen, Acura, Cadillac, Porsche, Mercedes-Benz, Audi, BMW y Lexus.

Las ofertas son halladas por el equipo de investigación de U.S. News a través de los códigos postales de representantes, o concesionarios de autos, y muchas de estas ofertas estarán disponibles hasta el 31 de enero, aunque en algunos casos las ofertas pueden durar hasta febrero.

Las mejores ofertas del mes de enero