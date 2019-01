¿Por qué el Toyota Camry 2019 es el mejor de su clase? Descúbrelo aquí

El Toyota Camry 2019 es uno de los autos más importantes para este año

El Toyota Camry 2019 es uno de los vehículos en los cuales Toyota apostó muy fuerte en esta nueva generación. No podemos decir que se hayan equivocado, sino que el resultado ha sido más que positivo. ¡Veamos por qué!

Tecnología

Todas las versiones del Toyota Camry 2019 cuentan con un conjunto de asistencias de conducción que son estándar, aunque algunas de ellas son muy sensibles y no pueden ser apagadas por completo.

El despliegue del sistema de audio es simple y efectivo. Los botones son ilustrativos y la pantalla puede ser vista incluso con presencia del sol.

Muchas ayudas a la conducción están incluidas, como el control de crucero adaptativo, freno automático de emergencia y sistema de cambio de carril.

En cuanto a la compatibilidad, el audio mediante bluetooh es una realidad, así como también la compatibilidad con Amazon Alexa y AppleCarPlay.

Rendimiento

Un motor de 2.5 litros y cuatro cilindros provee una potencia adecuada para muchas situaciones, y su transmisión automática de 8 relaciones mantiene el ritmo de manera eficiente. La transmisión automática cambia rápida y suavemente.

La aceleración es adecuada. De las 0 a las 60 millas por hora, el Toyota Camry 2019 tuvo un tiempo de 7,9 segundos, que no es un tiempo extremadamente bueno, pero no es tampoco un desastre. El motor V6 opcional es un lujo, pero no una necesidad.

Comodidad

El Toyota Camry 2019 es una experiencia placentera que incluye asientos muy cómodos, control climático, y un viaje realmente suave.

En un primer momento los asientos pueden parecer anchos, exageradamente acolchados y un tanto plano. Sin embargo, la impresión inicial se disuelve con los trayectos largos cuando compruebas que la comodidad ofrecida es excelente.

Debes tener presente, que el Toyota Camry 2019 no es un automóvil precisamente sereno ni callado. El motor puede ser ruidoso especialmente durante la aceleración. Y esto, en vez de ser un elemento negativo, es un factor positivo que emociona a la mayoría de los fanáticos de este modelo.