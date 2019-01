¿Por qué no debes ignorar los “ruidos” de tu motor?

El motor de un vehículo es el corazón del auto. Aprende a escucharlo

Un motor puede emitir muchos sonidos a causa de un sin fin de razones. Sin embargo, un sonido en especial que podría ser problemático para la “salud” de tu vehículo es aquel que proviene del interior del bloque del motor. Estos ruidos son peligrosos porque se requiere abrir el motor para averiguar su origen, algo bastante caro, y, en el peor de los casos, necesitarás reemplazar el motor por completo.

Los motores son uno de los componentes más complejos de un vehículo, explica la publicación Express, y estos funcionan como el corazón de tu auto ya que circulan gasolina o diésel necesarios para funcionar.

Mantener tu motor sano es una buena forma de prevenir fallas mecánicas repentinas, y el primer paso para mantener a tu motor en buen estado es aprendiendo a escucharlo. Aquí te compartimos 4 ruidos de motor que por ninguna razón debes de ignorar, pues estos pudieran indicar algo grave en tu auto.

1 – Vacilación del motor

Cuando un sonido indica que el motor se esfuerza o que hay vacilación del motor, pudiera sugerir que hay problemas con el sistema de combustible. Muchas son las razones que pudieran causar problemas en el transporte de gasolina por el motor, por ejemplo, pudieras simplemente no tener combustible. Si dejas los niveles de tu combustible caer muy bajos, tu auto puede empezar a recoger escombros del fondo del tanque de gas y bloquear la boba: algo muy costoso de reparar.

2 – Tartamudeo del motor

Cuando tu motor tartamudea, o se ahoga, pudiera tratar de decir que las bujías o cables están averiados o defectuosos. Esto pudiera traer problemas al motor, por lo que es recomendable llevarlo a inspeccionar al mecánico.

3 – Golpes fuertes

No indica buenas noticias. Podría significar que hay un problema con el auto, o simplemente que no hay suficiente combustible. Si esto te llega a pasar, se recomienda detener el auto y revisar el nivel de aceite del auto en una superficie plana, no de bajada. Esto pudiera ser otro factor que cause el sonido.

4 – Revoluciones del motor explosivas

Puede indicar que el embrague (clutch) de tu auto se está deslizando. Si esto es el problema entonces tendrás que reemplazarlo y desgraciadamente no es nada barato. Cabe mencionar que no es sugerible ignorar este sonido en particular porque puede ser peligroso y dañar otras partes del vehículo.