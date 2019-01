Cierto o falso: ¿El estar de pie ayuda a bajar de peso?

Algunos advierten que no es una táctica de adelgazamiento muy efectiva

Existen diversas formas de bajar de peso por medio de la alimentación y una alta variedad de ejercicios físicos. Las personas simplemente buscan aquella que mejor se adapte a su situación particular.

¿Estar de pie puede ser una de esas formas? Es lo que intentaremos dilucidar aquí a partir de un estudio de la Clínica Mayo.

¿Estar de pie nos ayuda a adelgazar?

Sí. Estar de pie sin hacer mucho, o nada en lo absoluto, contribuye a que nosotros podamos bajar de peso, sin embargo, no es la alternativa más rápida de todas.

Estar parados en lugar de sentados por un lapso diario de 6 horas puede ayudarnos a bajar de peso según un estudio de la Clínica Mayo de Minnesota, y que ha sido publicado por la European Journal of Preventive Cardiology.

Este estudio consistió en investigar si estar parado quema más calorías que permanecer sentado por medio de múltiples pruebas que intentaban abordar la diferencia. La muestra estuvo conformada por 46 estudios con 1.184 participantes adultos, de los cuales el 60% eran hombres.

Los investigadores descubrieron que estar de pie quema 0,15 calorías por minuto más que permanecer sentado. Si un hombre permanece de pie por seis horas, puede quemar 54 calorías más que si estuviera sentado.

En un escenario hipotético donde no hay cambios en los patrones de consumo, esto equivaldría a quemar 2,49 kilogramos en 1 año, 9,98 kilogramos cada cuatro años.

Se sabe que llevar un estilo de vida sedentario no favorece en lo absoluto el adelgazamiento. La falta de ejercicio físico no es sana para el cuerpo humano no solamente en términos de adelgazamiento, sino también para otros ámbitos de la vida.

El ejercicio físico, acompañado de una dieta sana, parece ser una solución efectiva e idónea para reducir el peso corporal y para tener una forma física óptima. Sin embargo, estar parado no puede ser considerado como un ejercicio físico como tal.

Por otro lado, como hemos revisado anteriormente, este es un modo cuyos resultados tardarán mucho en hacerse visibles, por lo que estar de pie no puede ser una opción seria para adelgazar.