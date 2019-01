Julia Rose, conductora de MTV, calienta el Super Bowl con atrevidísimo comercial

La presentadora juega con distintos alimentos mientras presume sus curvas con una diminuta tanga negra

Julia Rose, conductora del programa Are You The One? de MTV, protagoniza un candente y polémico comercial del canal Eats para el próximo Super Bowl LIII.

La presentadora utiliza un jersey del running back de los Carneros de Los Ángeles, Todd Gurley, y juega con distintos alimentos como helado, jarabe de chocolate y harina mientras presume sus curvas con una diminuta tanga negra.

Rose se cubre el busto con helado y se vierte harina sobre el cuerpo.

El video superó las más de 400 mil reproducciones en Instagram en poco más de 17 horas.

Los seguidores de la conductora reconocieron su belleza y destacaron el anuncio como uno de los principales atractivos del evento deportivo que se celebrará el próximo 3 de febrero en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, Georgia.

Con información de Agencia Reforma

