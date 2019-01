5 maneras de pagar la deuda acumulada en tarjetas de crédito durante los días festivos

Ya pasaron los días festivos y las vacaciones, pero para muchos estadounidenses empieza el proceso de pagar sus deudas.

Según una encuesta realizada a más de 2,000 adultos estadounidenses en el sitio web de finanzas personales NerdWallet, los consumidores planeaban gastar $776, en promedio, durante la temporada de los días festivos, en comparación con los $660 del año anterior. También planearon cargar un mayor porcentaje de sus gastos a sus tarjetas de crédito.

Es una mala noticia, especialmente porque las tasas de interés de las tarjetas de crédito aumentaron el año pasado, dice Matthew Frankel, un planificador financiero certificado de The Ascent, un sitio web de finanzas personales dirigido por The Motley Fool.

“Es más caro tener una deuda de los días festivos este año, por lo que hay más urgencia para saldarla”, dice.

Para los consumidores que utilizaron liberalmente el plástico y están tratando de pagar sus saldos, aquí hay algunos consejos para hacerlo más rápido:

Busca una tasa de interés más baja. Muchos emisores de tarjetas de crédito ofrecen tarjetas de transferencia de saldo a 0% de interés. Pero asegúrate de calcular los números antes de aceptar una oferta para que sepas cuánto vas a ahorrar, dice Bill Hardekopf, CEO de LowCards.com, un sitio que rastrea las tarjetas de crédito.

Para comenzar, verifica la tasa actual de tu tarjeta de crédito y calcula cuánto gastarías en intereses si continuaras pagando tu factura en lugar de transferirla a una tarjeta de transferencia de saldo de 0% de interés, dice Hardekopf. Debes hacer esto por un período de 12 a 21 meses, dependiendo de cuánto tiempo se aplique la tasa de interés.

Luego, ten en cuenta cualquier cargo que pueda cobrar tu tarjeta de transferencia de saldo. Muchos cobran una cuota por adelantado del 3 al 5% del saldo, lo que reduce el ahorro. (Tu mejor apuesta sería obtener una tarjeta de transferencia de saldo libre de cargos).

Asegúrate de saber la tasa que pagarás después de que finalice la oferta del 0%, dice Hardekopf. En ese momento, te podrán cobrar una tasa alta, del 14% a casi el 30% de un saldo pendiente según la tarjeta. Por lo tanto, es importante pagar el saldo completo antes de que se apliquen las tasas de interés.

También es una buena idea llamar a la emisora de la tarjeta de crédito actual para ver si bajará tu tasa para mantenerte como cliente. Si vas con una tarjeta de transferencia de saldo, asegúrate de pagar el mínimo a tiempo cada mes. El hecho de pagar tarde a menudo termina la oferta del 0% y puede eliminar cualquier ahorro en el interés que pensabas, dice Hardekopf.

Ser estratégico sobre el pago de múltiples deudas. Muchos estadounidenses tienen más de una tarjeta de crédito, lo que puede llevar a preguntas sobre cómo repartir los pagos.

Según un estudio realizado por David Gal, profesor de marketing en la Illinois University en Chicago, y Blake McShane, profesor de marketing en la Northwestern University, algunas personas pagan primero sus deudas más pequeñas porque pueden más rápidamente poner a cero el saldo. Eso les da una sensación de logro, lo que los motiva a repetir la tarea en otros saldos de tarjetas de crédito.

Gal dice que si tienes la capacidad de pagar tus deudas, una mejor opción es pagar primero las de mayor tasa de interés, ya que eso ahorrará la mayor cantidad de dinero.

Reduce tu presupuesto para que puedas pagar tus deudas. Un buen primer paso para hacer esto es hacer un presupuesto mensual detallado. Entonces puedes ver cómo gastas tu dinero e identificar dónde puedes recortar los gastos, dice Gal.

Por ejemplo, Gal dice que para hacer mella en tu deuda, necesitas reducir tus gastos mayores. Mientras que comer menos en restaurantes puede ahorrarte dinero, dice que también debes concentrarte en comprar un seguro de automóvil más económico y desconectar los aparatos (especialmente los más antiguos) para ahorrar en tu factura de electricidad.

Paga la factura de tu tarjeta de crédito con más frecuencia. Muchas personas no saben que las compañías de tarjetas de crédito aceptarán más de un pago al mes, dice Hardekopf. Si pagas intereses sobre un saldo promedio diario excepcional, pagarás menos a lo largo del tiempo si envías dinero cuando lo tienes, en lugar de esperar hasta que recibas la próxima factura mensual.

“Si te saltas una cena de $25 para quedarte en casa y comes un sándwich de mantequilla de maní y jalea, inmediatamente entra en línea y paga esos $25 a tu tarjeta de crédito”, dice Hardekopf. “Puede que no sea un gran ahorro en el primer mes, pero en general, vas a pagar tu deuda más rápido”.

Gana un poco de dinero extra. En su libro, “The Gig Economy“, Diane Mulcahy, profesora adjunta en Babson Boston College en Massachusetts, explica cómo las personas pueden aprovechar al máximo los arreglos de trabajo a tiempo parcial para cumplir sus objetivos financieros, incluido el pago de las cuentas de sus tarjetas de crédito.

Siempre puedes ganar dinero extra a través de Airbnb, Lyft y Uber, por supuesto, pero sitios como LinkedIn ProFinder, Upwork, FlexJobs y Guru, y sitios específicos de la industria como Catalant y Toptal pueden ayudarte a encontrar trabajo independiente.

Conseguir empleo en línea pueden ser competitivo, así que asegúrate de aprovechar tus propias redes profesionales y buscar oportunidades a nivel local, dice Mulcahy.

