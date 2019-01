Demi Rose es toda una tigresa con su candente bikinazo

La joven modelo alcanzó la fama gracias a las comparaciones que se hacen de su figura con la de Kim Kardashian

Demi Rose lleva los estampados en tendencia en los trajes de baño, uno de las prendas que la joven más promociona a través de sus redes sociales. La modelo de origen británico apareció en el mundo de las celebridades debido a sus impresionantes curvas. Hecho que la llevó a ser comparada con Kim Kardashian.

El clan Kardashian es conocido a nivel mundial por la cantidad de cirugías estéticas a las que se han sometido para lucir un cuerpo exuberante, que poco tiene de natural. Sin embargo, es innegable el éxito que poseen en la industria del entretenimiento. Razón que las ha llevado a consolidar una fortuna impresionante no solo gracias a la exposición de su vida en el reality Keeping Up With the Kardashians, sino con todos los negocios que se han podido desprender de el.

De ahí también el éxito y el reconocimiento hacía Rose. Quien por su belleza ha sabido también mantenerse vigente en una industria que día a día se está llenando de impresionantes mujeres que viven su vida, prácticamente en trajes de baño.

De momento se sabe que Demi estuvo en México y al parecer de ahí ha volado a Tailandia en donde disfruta junto a un grupo de amigos y amigas.