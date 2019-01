El Seminario Teológico One Logos ofrece educación bíblica sin costo de matrícula

Escuela bíblica promete graduar 2,000 estudiantes gratuitamente

Para la pareja Carlos y Ana Pérez, la educación bíblica sin costo de matrícula les ha brindado más oportunidades de liderazgo en su iglesia y de practicar el hablar inglés.

“Siempre lo quise, pero nunca pensé realmente que tendría la oportunidad de ir a la Universidad, mucho menos a una escuela de teología”, dijo Ana.

A través de ejercicios de discursos en público, ortografía y lectura, estudiantes como Carlos y Ana están aprendiendo inglés a través del contenido bíblico.

El Seminario Teológico One Logos fue fundado en 2010 para brindar educación teológica no denominacional a aquellos que se sientan llamados al ministerio, o que desean crecer en la fe, o que simplemente desean la oportunidad de crecer en sus habilidades para hablar en público, ya sea que puedan costeárselo o no.

Hasta la fecha, una escuela de seminario promedio cuesta a los estudiantes más de $25,000 al año, y la deuda con la que se gradúan a menudo supera los $60,000. Con los humildes salarios de la iglesia, la idea de tal adversidad puede asustar a los estudiantes antes de que comiencen.

“Los títulos teológicos hacen un trabajo significativo para hacer consejeros, misioneros, trabajadores sociales, capellanes,” dijo el instructor de One Logos Daniel Mota. “Entonces, ¿no debería ser algo accesible también?

El año pasado, One Logos tuvo una clase de graduación de 1,200 estudiantes. “Esperamos duplicar nuestra promesa a la comunidad este año, para ofrecer expandir nuestros recursos para brindar educación a clases más grandes en 2019, dijo Mota”.

El Seminario Teológico One Logos organiza un evento introductorio este sábado 19 de enero de 2019 a las 2:00 p.m. en el auditorio de Wilshire en Fullerton, California.

Para detalles, llama al (714) 576-0795.