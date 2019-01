Luego del despilfarro: mira el modesto auto que maneja el futbolista Kevin-Prince Boateng, nuevo integrante del Barça

View this post on Instagram

🦂 Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono stati catturati dal fascino dello scorpione ed hanno scelto Abarth 595 Turismo. Buon viaggio! #TheAbarthWay #Abarthitalia #abarthgram #abarthisti #abarthaddict #abarthextreme #abarth #abarth595 #abarth500 #myabarth #carofinstagram #melissasatta #boateng