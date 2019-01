Eiza Gónzalez es víctima de brutales burlas, tras la nominación al Óscar de Yalitza Aparicio, por Roma

El verdadero rostro de Eiza ha vuelto a salir a la luz en afán de burlas y comparaciones con la protagonista de Roma

Eiza Gónzalez lleva varios años haciendo carrera en Hollywood y ya ha participado en varias películas al lado de importantes cineastas como Robert Rodriguez, Adam Wingard, Edgar Wright y David Leitch entre otros. Sin embargo, lo más cerca que ha estado del Óscar ha sido como presentadora, nunca como nominada.

Lleva 14 películas en esta industria y aún no ha podido llevarse el total aplauso de la crítica. Yalitza Aparicio protagonizó Roma, cinta dirigida por Alfonso Cuarón y ahora está nominada al Óscar, en la categoría de Mejor Actriz y la película cuenta con 10 nominaciones, entre ellas a Mejor Película, Guión y Director. Estos hechos han suscitado infinidad de burlas en Internet al rededor de la sexy imagen de Eiza González.

Las comparaciones en la red has sido brutales y en todo momento se ha buscado minimizar las carreras de actrices como Eiza González, Kate Del Castillo, Ana de la Reguera, por mencionar algunas. Todas ellas han sido víctimas de un par de famosos memes en donde se comparte el mismo mensaje: “Voy a triunfar en México”, frase que se ha colocado sobre la imagen de Eiza en la alfombra roja de los Óscar, 2017, en donde fue noticia mundial debido al entallado vestido amarillo que lució para esa noche, un diseño de Ralph Lauren. El meme continua con la supuesta respuesta de Yalitza Aparicio: “Óila…”. Ésta es la misma fórmula para el siguiente meme, en donde la comparación es entre Kate Del Castillo y Ana de la Reguera, entre otras.

Ante las burlas Eiza Gónzalez reaccionó en Twitter con varios mensajes que rezaban de la siguiente manera: “Yo sé que son memes y chistes, pero no se dan cuenta cómo realmente sobresale nuestra tendencia a minimizarnos y humillarnos como cultura en sus constantes comparaciones. Y hacemos creer a los jóvenes que para sobresalir hay que minimizar a los demás y no es así. Hagamos conciencia. En fin, aprendamos a estar felices por algo y ya. No siempre hay que tener algo negativo qué decir. Además que tampoco veo eso cuando ganan otro hombre, o director. Por cierto, solo cuando se trata entre mujeres y mexicanas. Sí se puede tener más de 10 actrices por país siendo exitosas en diferentes ámbitos a nivel mundial. No es piedra, papel o tijera. Alegrémonos de tener representantes en todas partes: tele, cine, teatro, produciendo. Buena onda. Somos mejor que esto“, los tres tuits en cuestión han sido borrados. Estos fueron publicados por la actriz el pasado 22 de febrero, día que se anunciaron las nominaciones al Óscar.

Muchos incluso comentaron que Yalitza no ha tenido que someterse a ninguna cirugía plástica para recibir el aprecio de la crítica o de la gente que ha podido disfrutar con su actuación en Roma, dándole vida a Cleo. Y es ahí en donde el pasado de González estalla. Quien desde el año 2009 goza de un rostro que nada tiene que ver con su apariencia actual.