Activistas protestarán en Los Ángeles para apoyar a Maduro y rechazar decisión de Trump

La acción se realizará hoy frente a la Torre de CNN en Hollywood,

Un grupo de activistas convocó para este jueves una manifestación en Los Ángeles, California, en rechazo a la decisión del gobierno de Donald Trump de reconocer al autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó, como mandatario legítimo de Venezuela.

“Trump le está dando luz verde a un golpe de estado en Venezuela, y está interviniendo en la soberanía de ese país y contribuyendo a que comience una guerra con un propósito económico”, dijo Adan Plascencia, vocero de Answer Coalition, grupo que convocó la manifestación.

Plascencia también resaltó que la acción, que se realizará esta tarde/noche frente a la Torre de CNN en Hollywood, también dará apoyo al gobierno de Nicolas Maduro “que fue elegido democráticamente”, en palabras del activista.

Grupos como Unión del Barrio se sumarán a la protesta. Ron Góchez, vocero de la organización angelina pro derechos de los inmigrantes, explicó que las acciones de la Administración Trump debería preocuparle a los estadounidenses.

“La historia nos da la razón. Estados Unidos ya hizo esto en los 70 y 80 con las dictaduras en Chile, Argentina y Centroamérica, no podemos olvidar el daño que ha causado al continente la intervención de Estados Unidos”, recalcó Gochez.

Tras reconocer ayer a Guaidó como presidente de Venezuela, el Gobierno de Trump solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU a celebrarse el próximo sábado, para discutir la crisis actual en el país suramericano.

Góchez insiste en que el pueblo estadounidense no puede respaldar la intervención en Venezuela.

“Fueron las mismas elecciones y el partido oficialista perdió varias curules, pero ganó la presidencia; si no quieren a Maduro, que sean los votantes venezolanos los que digan la última palabra”, insistió Góchez.

Plascencia advirtió por su parte que la respuesta a la convocatoria ha sido buena y que se esperan al menos 500 personas.

Esta sería la segunda acción que se realiza hoy en California en el mismo sentido. Esta mañana, un pequeño grupo se manifestó a favor del gobierno de Maduro frente al consulado de Venezuela en San Francisco.

Ayer otro grupo de personas se manifestó en Washington en la misma línea.

Los manifestantes portaban además carteles en los se leía, entre otros, “US Hands off Venezuela” (Estados Unidos saca tus manos de Venezuela) y “Down with the US imperialism (Abajo el imperialismo estadounidense) ¡Venezuela libre!”.

La concentración tuvo lugar a las afueras de la legación venezolana, ubicada en el barrio Georgetown, de Washington.