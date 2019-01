El minibikini rojo de María Levy, hija de Mariana Levy, del que todos están hablando

View this post on Instagram

U L U W A T U – Días tranquilos donde aprendí mucho de mi y un par de cosillas más: Estar donde estás. Mirar a tu alrededor, sin juzgar, sin clasificar, sin tratar de interpretar. Absorber la luz, las figuras, las texturas y los olores. Asimilar los colores y escuchar el sonido del silencio. Ser y estar consciente de lo único que tenemos: el momento presente.