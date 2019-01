“Lindo pero bruto”, la polémica canción que lanzaron Thalía y Lali Espósito

Las estrofas, en donde se burlan de un hombre, no fueron bien recibidas por muchos usuarios

El pasado mes de octubre, cuando los rumores de una colaboración entre Lali Espósito y Thalía comenzaron a circular, la argentina utilizó sus redes sociales para confirmar que la noticia era cierta. “Vengo a confirmar que voy a cantar una canción con Thalía”, contó a través de su cuenta de Instagram. “Es el honor más grande del mundo y solo les voy a decir una cosa: #LPB, Lindo pero bruto. Se viene un hit mundial junto a la reina. Aparte estamos re locas las dos así que no saben lo que va a ser eso prepárense”, había dicho la cantante.

Finalmente el tiempo de espera se terminó y el tema salió a la luz. Con una foto difundida a través de las redes sociales de ambas, las cantantes hicieron el lanzamiento oficial de la canción. Allí se les puede ver con el pelo rubio y vestidas con un look ochentero en los tonos del rosa.

Sin embargo, lo que más llamo la atención fue la letra de la canción. “Eres lindo pero bruto. Seduces pero solo con el bulto. En el bolsillo solo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito“, dice el estribillo.

Las estrofas, en donde se burlan de un hombre, no fueron bien recibidas por muchos usuarios que no tardaron en manifestar su descontento. “Llegaste en tu carrito deportivo y dije ‘Llegó Cupido’. A sólo dos segundos de mirarte ya me habías convencido. Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la China. Lanzaste un par de frases de Internet, de esas recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando?“, reza la letra.

Si bien la canción ya se puede escuchar en diferentes plataformas, habrá que esperar hasta el 21 de febrero para ver el videoclip. “Este vídeo es de mis favoritos, me urge mostrárselos. Lali y yo hicimos la química perfecta, es una de esas relaciones que cuando piensas algo, la otra continua. Lindo pero bruto viene intenso“, contó la mexicana.