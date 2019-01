Esquina migratoria: Le quitaron greencard al hermano en la frontera por recibir Medi-Cal

Mi hermano recibe Medi-Cal. Hace unas semanas cuando iba pasando la línea (en la frontera) le preguntaron si recibía Medi-Cal y le quitaron la Green Card y le dijeron que regresara. Cuando volvió, se la dieron de regreso, pero quiero saber si te pueden quitar la Green Card por pedir y obtener estos beneficios.

La Green Card no te la pueden quitar únicamente por obtener beneficios del gobierno. Para que una persona pierda su residencia, debe hacerse un proceso legal frente a una corte de inmigración o que el residente legal haya abandonado las condiciones de su residencia (por ejemplo permanecer fuera de Estados Unidos por más de seis meses). Un oficial de frontera no puede decidir por su cuenta que la residencia se termine porque una persona percibe Medi-Cal.

Ahora, si la persona obtiene beneficios de manera irregular, existe algún tipo de fraude, la persona oculta lo que realmente gana para calificar al programa, o hay una superposición de beneficios federales, entonces el gobierno puede abrir una investigación, y en tal caso, presentar cargos.

En el caso de que esos cargos se transformen en una sentencia condenatoria, eso puede llevar a que el caso termine en una corte de inmigración. Una vez ahí, dependiendo de la gravedad de la falta, se podría poner en juego la residencia.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.