Una mujer deja instrucciones detalladas para que el novio cuide al gato, ¿acaso no va a regresar?

En toda pareja hay que llegar a acuerdos y negocia reglas para el cuidado de los animales y la casa

Foto: u/FunkyJewMonkey via Reddit

Una mujer se fue por una semana, pero al ver las instrucciones que dejó al novio para que cuidara al gato, el hombre temió que no fuera a volver.

La lista era muy detallada, contenía todas las “reglas del gato” que debía respetar y cumplir si él quería volver a verla … o volver a ver la luz del día.

Desde luego, esta es una gran prueba de amor. Tanto de él como de ella. Hay que asegurarse que pude cuidar a las mascotas y también hay que saber que puede soportar recibir órdenes.

El lado positivo de todo esto es que al menos mantuvo la lista en una sola página.

No es el primer caso de hombres que se ven obligados a cuidar de las mascotas de sus parejas, incluso después de romper se quedan con ellas. Hay quien le ve el lado positivo, porque la relación no iba a funcionar, pero el vínculo que crearon con el perro o el gato del ex es mucho más intenso y de por vida.

¡Todo tiene sus beneficios!