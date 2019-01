“La Migra” detiene a conocido comediante que había conseguido su asilo político

El conocido comediante Mohanad Elshieky dio a conocer que fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras viajaba a casa después de un show de comedia que había presentado.

El comediante, originario de Libia, se dirigía desde Spokane, Washington, a Portland, Oregón, donde vive cuando el autobús de Greyhound en el que viajaba fue detenido por agentes migratorios.

“Me rodearon antes de que llegaron a mi, pidieron a otros que salieran, tomaron mis documentos y me interrogaron durante unos 20 minutos, luego afirmaron que mis documentos eran falsos y que yo era ‘ilegal'”, dijo Elshieky este lunes en su cuenta de Twitter.

Su denuncia en Twitter se ha vuelto vira, con más de 100,000 usuarios de Twitter.

This morning, ICE agents got on my Greyhound bus that was headed from Spokane to Portland. They walked around before they asked me and few others to step outside and took my documents and interrogated me for around 20 mins then claimed my papers were fake and that I’m “illegal”.

