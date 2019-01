Estos comerciales de autos darán de qué hablar durante el Super Bowl 2019

Más que un evento popular, el Super Bowl o Gran tazón se ha convertido en parte de la cultura Pop de Estados Unidos. Cada año, familias y amigos se reúnen para ver este masivo evento que, además de estelarizar la final del campeonato de la NFL, presenta un eufórico concierto a medio tiempo y una serie de comerciales que ya se han vuelto famosos por ser – además de muy costosos – cómicos, originales e innovadores.

Estos comerciales son especiales por dos factores: el alcance de público que llegan a tener y su precio. Según informa CNBC, la cadena de televisión cobrará $5.25 millones por un simple comercial de 30 segundos, eso es un estimado de casi $175,000 por segundo (Ahora imagínate los autos que pudieras comprar con ese dinero). Es por eso que los breves anuncios deben ser impactantes, para recuperar en publicidad su inversión.

Este año, el partido de Los Angeles Ram y el New England Patriots sintoniza comerciales de las marcas Pepsi y Budweiser, pero también de marcas de autos como Kia, Lexus y Toyota, entre otras.

Aquí te compartimos los comerciales, o sus adaptaciones, que ya han sido revelados:

Comercial de Kia

En un emotivo video, que no muestra ningún auto, Kia ofrece un comercial “para la gente” y es estelarizando rostros de gente común y no de celebridades. De hecho, el video insinua que en vez de pagarle mucho dinero a los artistas, Kia pagará dinero a ciudadanos comunes. Cabe mencionar que el video que se publicó recientemente no es el comercial completo, ése se estrenará el día del Super Bowl.

Comercial de Lexus

En este comercial, Lexus utiliza el factor “seguridad” para promocionar su nuevo vehículo Lexus UX 200, el cual contiene nueva tecnología como su cámara de 360 y el monitor de puntos ciegos. Para ligar el comercial con el Super Bowl, Lexus, una compañía de Toyota, utiliza a Matt Leinart, un ex-jugador de fútbol americano que ahora trabaja como comentarista para Fox Sport.

“Si bien todos debaten si proteger al mariscal de campo ha ido demasiado lejos, en Lexus creemos que, en lo que respecta a la seguridad, nunca se puede ir lo suficientemente lejos. Es por eso que hemos creado Lexus Quarterback Safety System Plus. Por fin, los preciosos mariscales de campo de nuestra nación serán intocables, literalmente”, explica Lexus en su publicación de Youtube.

Comercial de Toyota

En este comercial Toyota combina la versatilidad de su nueva RAV4 Híbrida 2019 y la historia de Toni Harris, una jusgadora de fútbol americano que se declaró así misma como “la primera mujer en jugar en la NFL” – una liga donde solo hombres juegan.