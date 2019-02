Dolores Huerta, activista de derechos civiles, es reconocida por su labor en Estados Unidos

El reconocimiento se dio durante el primero de tres días de una conferencia de mujeres

La activista de derechos civiles Dolores Huerta fue reconocida este viernes en Nueva York con un premio a toda una vida por sus servicios al país y a la organización sin ánimo de lucro People For the American Way Foundation (PFAWF).

Huerta, estadounidense de origen mexicano, es la primera persona en recibir ese reconocimiento por parte de la Young Elected Officials (YEO) Network, que forma parte de la PFAWF y que reúne a funcionarios electos progresistas, de 35 años o menos, durante la conferencia de mujeres que YEO celebra en Nueva York.

“Sabemos cuán importante es para la mujer tener un cargo electivo. La opresión de la mujer toma muchas formas y la única manera de superarlas es con poder”, señalo Huerta durante su mensaje al recibir el reconocimiento.

Destacó que “cuando pensamos en poder, es importante pensar acerca de justicia social, pero también mantengamos nuestros ojos en nuestra economía y cómo el dinero es invertido en nuestras comunidades”.

Huerta creó en la década de 1960, junto a otro importante activista, César Chávez, el Sindicato de Trabajadores del Campo Unidos (UFW, en inglés), el sindicato agrícola más poderoso del país y desde el que reclamaron mejores sueldos y condiciones para los campesinos.

El reconocimiento a Huerta, miembro de la junta directiva de la PFAWF, se celebró durante el primero de tres días de una conferencia de mujeres, que reúne a milenials progresistas, electas a través del país y convocadas por YEO, un programa de la People For the American Way Foundation.

El grupo incluye a nuevas funcionarias electas en Nueva York como la senadora Jessica Ramos o la primer miembro de la comunidad LGBT electa en Iowa, Liz Bennett, entre otras.

También participan activistas por el cambio climático, que luchan por reformas al sistema criminal de justicia o por la comunidad inmigrante.