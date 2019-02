‘Eva La Trailera’: Telemundo pierde demanda por plagio de telenovela

El autor de "Lola La Trailera" ganó la demanda contra la televisora latina

Telemundo ha perdido la demanda que Rolando Fernández interpuso contra la televisora latina por infringir en su marca de “Lola La Trailera” al realizar la telenovela “Eva La Trailera“.

Tras el juicio, ahora la productora tendrá que pagar la sanción así como los gastos de todo el proceso legal que incurrió el demandante.

“Acaban de informarnos nuestros abogados que ya ganamos el juicio. Se va a cuantificar y ya le van a notificar a Telemundo lo que tiene que pagar por el plagio de ‘Lola La Trailera”, informó Fernandez en el espacio radial de Maxine Woodside, “Todo para la mujer”.

Rolando anotó que la telenovela que protagonizó Edith González fue un fusil de lo que él creó al lado de Rosa Gloria Chayogán quien dio vida a “Lola” en una serie de películas.

“Lola La Trailera es una marca registrada. Entonces, tiene ropa y tiene muchas cosas. Nosotros con Telemundo no supimos nada hasta que ya estaban empezándola a producir. Los abogados hablaron, pero muy infranqueable. Ellos piensan que tienen todo el poder del mundo y que no íbamos a poder hacer nada. Afortunadamente, no sabían que teníamos todos los registros. El registro de caracterización humana que tiene Rosa Gloria Chagoyán”, agregó.