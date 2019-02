La Víbora: Thalía, calladita te ves más bonita

A nuestra serpiente comentarista del entretenimiento no se le escapa nada ni nadie

Me pregunto si Thalía ha escuchado hablar del movimiento Me Too. Ya sé que está muy ocupada presumiendo los autos de lujo que le regala su abuesposo, pero, ¿aunque sea tendrá una remota idea de lo que está pasando en el universo? ¿Sabrá que en el mundo hay un grupo de mujeres –una buena parte son famosas, como ella– que han denunciado que fueron víctimas de abuso sexual por parte de hombres famosos o en posiciones de poder?

Ya sé la respuesta, y ustedes también. Y sabemos por qué. Sí, porque podrá ser muy hábil para los negocios y para liarse con hombres ricos (por si no lo saben, Tommy Mottola no es el primer magnate con el que la artista ha tenido una relación; cuando era adolescente fue “novia” de un poderoso empresario mexicano que era casi 30 años mayor que ella). Pero cuando se trata de hacer elecciones para su carrera de cantante, sigue siendo un desastre.

¿Ya vieron su video más reciente, el que hizo con la intérprete argentina, Lali Espósito? En las redes sociales la traen en jabón por lo ridículo de su atuendo y porque supuestamente quiere parecerse a la Barbie. Ya saben, cabello largo rubio y vestimenta de colores chillantes, por demás horrible y cursi.

Pero lo que a mí me llama la atención es la letra de “Lindo pero bruto”, el tema cuestión. Y a eso voy con lo del movimiento Me Too. Entre otras cosas las estrofas dicen cosas como “Seduces pero sólo con el bulto”, “Armemos destrozos, llenemos el pozo” y “Sólo pégate un rato y pa pa pa”. Y para rematar, el ritmo es insufriblemente reguetonero.

Yo quisiera saber qué piensan los hombres de esto. Porque si muchas mujeres se sintieron tan agredidas con otra canción no menos descerebrada como “Felices los 4”, ¿por qué el tema de Thalía es menos ofensivo si habla de forma tan despectiva de un hombre? Además, ya no le queda ese papelito de dizque mujer liberada y castigadora. Por favor que se ubique. Ella ya solo debería cantar baladitas y temas como para antes de irte a dormir. O sea, ¡ya casi tiene 50 años! No tarda en llegar el momento en el que ni el botox ni los implantes ni nada de los artilugios que suele hacerle le van a funcionar. La edad, tarde o temprano, le va a salir por un lado o por otro.

Del marido ya mejor ni hablamos. El pobre ya no halla qué hacer para que no le noten los casi 70 años que se carga, y también se quiere hacer el que sabe mucho de ritmos modernos. Mejor que ambos se dediquen a cuidar a sus hijitos, ¿no creen? Se verían más bonitos.