Jennifer López y el “Te Amo Macho” que conquista Instagram

Los fanáticos de la pareja le piden que se case con él, mientras que la vidente Deseret Tavares le aconseja que no lo haga...

Jennifer López vive en la actualidad una de sus relaciones más estables, de cara a su público. La actriz lleva poco más de dos años con el ex pelotero Alex Rodríguez con quien sostiene una romance que ha acaparado las portadas de varias revistas.

Hace unas horas la también cantante compartió una serie de fotografías, en donde entre sonrisas y miradas cómplices deja ver su amor, respeto y la admiración que siente por su pareja.

Junto a dichas imágenes JLo escribió “Two years of laughter Two years of fun Two years of adventures Of excitement of growing and learning Of true friendship And so much love!! You make my world a more beautiful safe and stable place… in the midst of our ever-changing, ever-moving life… you make me feel like a teenager starting out all over again… Every time I think I have you pegged, you surprise me in the most wonderful ways reminding me how blessed I am to have found you now in this moment at this time… our time… Te Amo Macho… #atapontheshoulder #2years”.

Con este mensaje, de nuevo, Jennifer López cuenta las razones por las cuales es feliz junto a A-Rod, quien además de ser su pareja es su amigo y compañero, y como ella afirma en su escrito, la persona que la hace sentir segura y además como toda una adolescente. JLo reafirma en su texto que su pareja, como ya había dicho en entrevistas previas, es su macho.

Ante esta declaración sus fanáticos no han parado de escribirle que se case con él, sin embargo ambos han dicho que no tienen prisas por dar ese paso, ya que de momento su relación es lo bastante sólida, y parece que el matrimonio no está en los planes de ninguno. Sin embargo, ante estas peticiones hay que recordar que recientemente la vidente colombiana Deseret Tavares le recomendó que no se casara, sino quería pasar por otro divorcio por infidelidad, de parte del ex jugador.