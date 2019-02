Melania: el discurso del Estado de la Unión y su invitado, un niño acosado por llevar el apellido Trump

La primera dama Melania Trump anunció su invitado para el esperado discurso del Estado de la Unión que dará el presidente Donald Trump esta noche ante el Congreso y en el que espera defender su recia agenda migratoria.

Se trata de un niño de 11 años de Wilmington, Delaware, que fue acosado en colegio porque su apellido es el mismo del magnate. Su nombre es Joshua Trump.

La madre de Joshua, Megan Trump, dijo que la intimidación comenzó cuando el entonces candidadato Donald Trump inició su campaña presidencial emperando cada día hasta volverse insostenible para el menor.

“Dijo que se odia a sí mismo, que odia su apellido, y que se siente triste todo el tiempo, y que ya no quiere vivir sintiéndose así, y escuhar eso como padre es aterrador”, explicó la mamá en entrevista con NBC News.

Tal fue así que en diciembre, se le permitió a Joshua cambiar su apellido a Berto después de soportar el acoso implacable de sus compañeros. Hay que mencionar que Joshua ni su madre tiene parentesco alguno con el presidente y su familia.

Aunque Joshua ahora está usando el apellido de su padre, Berto, en la escuela, su grave situación despertó el interés de la primera dama, quien lo invitó a asistir al discurso del Estado de la Unión.

“Desafortunadamente, Joshua ha sido acosado en la escuela debido a su apellido”, dijo el comunicado de prensa de la Casa Blanca donde confirman la identidad del invitado de Melania.

De inmediatos muchos usuarios de las redes salieron a criticar la ironía de que Melania haya elegido combatir el bullying esta noche a pesar de estar casada con un hombre considerado por muchos como el mayor acosador de EEUU.

If #donaldtrump even mentions bullying tonight at #SOTU , it will be the most hypocritical statement made by a #POTUS ever. #MelaniaTrump bringing bullying victim to #SOTU .

A bullying campaign to help all of the “Trumps” in the world who are victimized by bullies. We need to take a stand! TLM, Trump lives matter. No more Trump shaming! Trumps with less pay, being assaulted by police and in back alleys. #MELANIATRUMP #BeBest

— ᑭᗩᑎᑕᗩKIE (@Pancakie) February 5, 2019