Ximena Duque rompe el silencio y explica su salida de Telemundo

El contrato de la actriz con la televisora latina finalizó y ella explica las razones

Ximena Duque preocupó a todos sus fans cuando corrió la noticia de que había salido de la cadena Telemundo después de varios años de ser una de las artistas consentidas y exclusivas. La propia actriz había adelantado en su Instagram que hablaría a fondo de las razones por las cuales su contrato habría terminado.

“Estoy muy agradecida con Telemundo, pero nosotros dos llegamos a una conclusión. Ellos decidieron que no me iban a usar por los próximos proyectos –yo tenía dos proyectos más con la cadena– al decirme que no me iban a usar más pues obviamente llegamos a ese acuerdo de ‘¿sabes qué? terminemos el contrato para yo poder hacer otras cosas’”, explicó la actriz de la telenovela “Corazón Valiente”.

Duque dijo estar agradecida con Telemundo ya que los últimos diez años de su carrera ha logrado crecer profesionalmente con ellos. La bella actriz además dijo no descarta la posibilidad de volver a trabajar en la televisora pero “en este momento [su carrera] va a tomar un rumbo diferente”.

“El estar amarrada con una cadena me quita la posibilidad obviamente de toca puertas en cualquier otra parte, Televisa, Netflix… Son muchísimos lugares donde uno como actor puede ir y tocar las puertas y hacer que tu carrera crezca”, agregó.

Ximena Duque también dijo no tener prisa por regresar a trabajar ya que está disfrutando de cada minuto con su pequeña hija.

“Esto no quiere decir que voy a abandonar mi carrera, simplemente he hecho una pausa y voy a escoger muy bien mi próximo proyecto porque obviamente quiero que sea algo que me ayude a mí como actriz, algo que me haga crecer”, explicó Duque.