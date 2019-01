Ximena Duque habría salido de Telemundo

View this post on Instagram

Ha sido un año lleno de magia… De sorpresas…. De muchas bendiciones… Dios es bueno y cumple los anhelos de nuestros corazones. @lunaadkins3 no te alcanzas a imaginar cuánto te soñé y ahora que te tengo quiero disfrutar cada segundo de tu vida… @jayadkins3 thanks for giving me the most beautiful and smart little girl in the world, I feel so bless to have found you. Te amo ❤️. Tengo que agradecer a @luciarodrigueznyc por estos vestidos tan hermosos, que sorpresa tan linda, eres la mejor!! Gracias a @christyandcophoto por haber capturado todos los meses momentos mágicos, tienes un ángel increíble para los niños!!! Besos a todos los que han estado mandándonos tanto amor por aquí desde que luna estaba en mi vientre, de verdad que el cariño que nos han brindado es increíble, LOS QUEREMOS MUCHO!!!