A Pulido y Brizuela de Chivas les preocupa la inseguridad que se vive en México

Los dos integrantes del Rebaño afirman que el futbolista debe guardar un bajo perfil a pesar de su carácter de figura pública

GUADALAJARA, México – Como el futbol no está exento de ser tocado por el crimen, como ocurrió en Morelia, dos referentes del Guadalajara externaron su preocupación por el tema.

Alan Pulido, delantero de las Chivas, reconoció que los jugadores deben cuidarse y evitar riesgos, como cualquier ciudadano.

“Obviamente, sí preocupa, aquí en México, sí. En Europa es distinto, me tocó y es muy distinto, pero aquí es muy complicado el tema de la inseguridad, entonces, hay que ser tranquilos en eso, no meterte con nadie y de repente no andar tanto en lugares de riesgo, porque puedes estar bien, pero de pronto otras personas, no, y uno está expuesto a cualquier situación”, dijo el atacante rojiblanco.

Álvaro Dávila, presidente de los Monarcas, denunció el miércoles que varios de los jugadores del club han sido extorsionados.

“Más allá de que somos personas normales, también debemos tener la responsabilidad de que somos figuras públicas y realmente siempre hay un riesgo”, agregó Pulido, quien fue víctima de un secuestro en mayo de 2016, en Tamaulipas.

El volante ofensivo Isaac Brizuela consideró que, ante la realidad que vive el país en cuestión de seguridad, los futbolistas deben evitar ser ostentosos.

“La verdad, ya no sabes a quién tienes a un lado, cuando vas manejando no sabes qué puede pasar, así que estamos expuestos”, comentó el “Conejo“.

“Hay que tratar de manejarnos con perfil bajo, que por ese lado yo no tengo ningún tipo de problema, porque me comporto bien, pero sí sabemos que estamos en una situación algo complicada, a lo mejor esa gente que está en malos pasos, no sé si este molesta por alguna situación del presidente o algo (sic), pero bueno, hay que tratar de comportarnos a la altura y estar tranquilos en ese lado”.

En de su denuncia, Dávila también expuso que dos de jugadores extranjeros que los Monarcas han buscado para reforzarse no quisieron venir, ante la problemática social y de inseguridad en Michoacán.

“Hay que hacerle saber a los compañeros o a esa gente extranjera que no quiere venir, darles esa confianza de que, si viene, pues tenga esa seguridad para ellos y su familia”, agregó Brizuela.