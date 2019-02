Odalys Nanin da vida a una Frida Kahlo poco conocida

La autora cubana revela en 'Frida: Stroke of Passion' un aspecto que poco se ha abordado sobre la pintora mexicana

Odalys Nanin se resistió por años a escribir una obra de teatro sobre Frida Kahlo. Pensaba que ya había muchas sobre ese tema y que todo estaba dicho sobre la pintora mexicana.

“Pero cuando hice mi investigación sobre ella, vi que no se había hablado de la última semana de la vida de Frida; nadie había tocado esa parte de su vida, y ahí fue donde me enfoqué”, dijo esta dramaturga cubana de nacimiento y criada en Estados Unidos.

Así fue como nació “Frida: Stroke of Passion”, una obra de teatro que Nanin protagoniza en el Casa 0101 Theatre a partir de esta semana, y que aborda aspectos poco conocidos de la vida de la emblemática artista. Por ejemplo, habla de los últimos amantes –tanto hombres como mujeres– de la pintora, entre ellos la cubana Teresa Proenza, que trabajaba como espía para el gobierno ruso, y José Bartoli, un pintor español que vivía en Nueva York y con el que Kahlo mantuvo una cándida comunicación a través de cartas.

El énfasis de la obra, sin embargo, está en los dramáticos últimos días de vida de la artista, que se presume se suicidó luego de que le amputaran la pierna derecha.

“Antes trató de suicidarse dos veces pero no lo logró”, dijo Nanin. “Luego de que le cortaran la pierna trató de aminorar el dolor con brandy y con mucha medicina, porque ademas tenía fuertes dolores de espalda”.

Todo eso contribuyó para que la frágil estabilidad emocional de la pintora se fuera en espiral y concluyera con el dramático final de su muerte, un hecho que también quedó en entredicho porque aunque la causa oficial del deceso fue una embolia pulmonar, no se le realizó una autopsia y además había ingerido una cantidad de medicina mayor a la indicada.

Nanin, en su afán por honrar la vida y gustos de la pintora, incluyó en la obra música en vivo y unos tragos de tequila, una bebida que los asistentes podrán degustar justo antes de entrar a la función.

“A Frida le encantaba la música, siempre tenía música”, dijo la autora, quien también tiene créditos como codirectora. “[Por eso la obra] tiene ese sabor de 1954”, el año en que murió la pintora.

Esta es la décima obra que escribe Nanin, a quien también se ha visto regularmente en series de televisión, entre ellas “Jane the Virgin” y “Criminal Minds”. Algunas de ellas son “Love Struck”, “Garbo’s Cuban Lover”, “The Nun and the Countess”, “Beyond Love” y “Skin of Honey”.

“Frida: Stroke of Passion”, sin embargo, no solo es una obra que retrata a una mujer revolucionaria y con una forma de pensar adelantada a su época. También “es un teatro educativo, que trae a la luz ciertas temáticas”, dijo su autora.

En detalle

Qué: ‘Frida: Stroke of Passion’

Cuándo: viernes y sábado y 15, 16, 22 y 23 de febrero, 8 pm

Dónde: Casa 0101 Theater, 2102 E. 1st Str., Los Angeles

Cómo: boletos $21

Informes: (323) 263-7684 y casa0101.org