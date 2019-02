Confusión por multa de cobertura de salud

A la hora de hacer sus impuestos, muchas personas descubren que aún deben pagar extra por no haber tenido seguro médico en 2018

Desde sus días de campaña en 2016, el presidente Donald Trump hizo varias promesas claves a sus seguidores, entre ellas, construir un muro en la frontera con México, y “derogar y reemplazar” (“repeal and replace”) la Ley de cuidado de salud asequible (ACA) también conocida como “Obamacare”. Y si bien ni el presidente ni su partido han podido cumplir aún con ninguna de dichas promesas, desde hace dos años, la Administración Trump ha ido desmantelando poco a poco algunas de las provisiones del plan de salud.

Una de las provisiones que fueron desmanteladas es el mandato individual.

El controversial mandato, también conocido como provisión de responsabilidad compartida, es esencial para la supervivencia del plan de cobertura asequible de salud, ya que las compañías de seguro funcionan cuando hay suficientes personas sanas inscriptas, que balanceen el costo de aquellos que necesitan mayor cuidado médico, como ancianos y personas con condiciones preexistentes de salud. Básicamente, el mandato es la obligación de todos de tener cobertura de salud. Aquellos que no pagan por un seguro, reciben una multa a la hora de declarar sus impuestos.

A partir de 2019, ya no existirá tal multa para aquellos que no paguen por un seguro médico. Pero ésta aún está vigente a la hora de preparar los impuestos de 2018, que vencen en abril de este año.

“La gente llega un poco confundida”, indicó Yadira López, agente de seguros y CEO de LoDel Insurance Services, en Lynwood, California. “Cuando las personas se dan cuenta de que tienen que pagar una penalidad por no haberse inscripto en un plan de salud en 2018, llegan a la agencia para poder inscribirse, pero la inscripción terminó el 15 de enero”, explicó en entrevista con La Opinión.

López explicó que la multa mínima para una persona adulta es de $695 dólares, o alrededor del 2% de lo que haya ganado en ese año. La multa por niño es de $347.50 dólares. La nueva inscripción en el plan de salud comienza en octubre de este año.

La experta también indicó que aquellas personas que hayan tenido un evento especial, como por ejemplo si se casaron, tuvieron un bebé o se mudaron, entre otras cosas, pueden inscribirse en cualquier momento, independientemente de las fechas estipuladas.

“Tienen 60 días desde que ocurre el evento especial para poder registrarse”, agregó. Aquellas personas que pudieron arreglar su estatus migratorio, también pueden inscribirse en Covered California una vez que reciben sus papeles, independientemente de las fechas de inscripción.

Una cuestión de salud

A partir de este año, quienes no tengan seguro médico en 2019 no deberán pagar una multa, cuando hagan sus impuestos en 2020. Pero independientemente del costo por no pagar cobertura, tener un seguro médico puede ser la diferencia entre llevar una vida sana y terminar en el hospital, o en bancarrota.

“Aunque para el 2019 el IRS no le cobrará multa cuando haga su declaración de impuestos de este año, peor que la multa es necesitar los servicios y no tenerlos“, dijo Yurina Melara, portavoz de Covered California.

En entrevista con La Opinión, Melara dio el ejemplo de una paciente que quiso ahorrarse los $300 dólares mensuales que costaba su seguro médico, y terminó con una deuda de miles de dólares.

“La señora tuvo que llevar a su marido, que se quejaba de un fuerte dolor de estómago, a la sala de emergencia, donde le diagnosticaron apendicitis y ahora debe $50,000 dólares”, ejemplificó.

López coincidió con Melara en la importancia de tener cobertura de salud, independientemente del costo del mandato individual.

“En la actualidad, cuando visitas la sala de emergencia, si no tienes seguro médico y no se trata de un caso de vida y muerte, te regresan a tu casa”, señaló la experta en seguros.

López compartió el caso de una clienta, residente de Lompoc, California, que pidió mantener su nombre confidencial.

Al sentir fuertes dolores, la muchacha fue a una sala de emergencia y descubrió que tenía un tumor. Pero los doctores le dijeron que no la operarían porque el tumor no era maligno. “No te vas a morir. Regresa cuando tengas seguro médico”, le aconsejaron.

La joven, que ganaba $26,000 dólares anuales, lo que la descalifica para recibir Medi-Cal, tuvo que esperar hasta la nueva inscripción abierta para obtener cobertura de salud.

“Para cuando finalmente la operaron, el tumor ya tenía como 10 libras”, indicó López y agregó, “Después de la operación, la muchacha canceló su seguro médico. Este es el tipo de cosas que están pasando en la actualidad”, reflexionó.

Propuesta estatal

El nuevo gobernador de California, Gavin Newsom, propuso un plan de cobertura de salud médica que podría beneficiar a la Ley del cuidado de salud asequible, ampliando la cobertura a inmigrantes indocumentados y negociando los precios de las medicinas.

El plan de Newsom restablecería el controversial mandato individual, a nivel estatal. Las ganancias derivadas de las multas por no cumplir con el mandato se destinarían a subsidiar el seguro médico de individuos con un ingreso de hasta $72,840 dólares y de familias de cuatro personas que ganen hasta $150,600 dólares.

“Todas las personas deberían tener acceso a una atención médica de calidad y asequible”, declaró Newsom en su primer discurso como gobernador, un mes atrás. “Los jueces y los políticos que viven lejos pueden tratar de hacernos retroceder en nuestro progreso”. Pero nunca vacilaremos en nuestra búsqueda de atención médica garantizada para todos los californianos “.

La propuesta del Gobernador también incluye expandir la cobertura de Medi-Cal a jóvenes inmigrantes indocumentados hasta los 26 años de edad. En la actualidad, los niños inmigrantes indocumentados son elegibles para Medi-Cal hasta los 19 años de edad.

En cuanto a los precios de los medicamentos, Newsom anunció que firmará una orden ejecutiva para que el Departamento de servicios de cuidado de salud pueda negociar los precios para los pacientes con Medi-Cal, que hasta el momento se negocian por instituciones públicas y privadas.

En resumen

La multa por no haber tenido seguro médico durante 2018 aún sigue vigente a la hora de la preparación de impuestos.

Dicha multa se prorratea de acuerdo a la cantidad de meses que la persona no tuvo cobertura de salud.

que la persona no tuvo cobertura de salud. Este año, la multa es más alta que otros años y está basada en el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI).

y está basada en el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI). La multa no puede exceder el promedio nacional del costo de un plan de salud “Bronce”.

Para más información

