¿Cuáles son las mejores compañías para pedir un préstamo para comprar un auto?

Para los consumidores individuales, las tasas de interés para préstamos de autos varían según el puntaje de crédito

Debido a que no todo el mundo tiene el dinero necesario para comprar un auto de contado, diferentes compañías financieras u otras entidades otorgan préstamos a compradores para que puedan pagar sus autos a cómodos pagos mensuales.

En algunos casos, los mismos concesionarios pueden proveer servicios crediticios a sus clientes, ya sea independientemente o a través de otra compañía. Pero los concesionarios no son el único lugar donde un comprador puede obtener un préstamo, otras alternativas son las uniones de créditos, bancos, prestamistas en línea y más.

“En la mayoría de los casos, su concesionario de automóviles no tendrá el mejor préstamo para automóviles, sin embargo, algunas ofertas de concesionarios no pueden ser superadas, por lo que es importante comparar los préstamos”, informa The Balance.

Hay que tener en mente que las compañías que hacen estos préstamos cobran una tasa de interés, conocida en inglés como ARP, la cual determina el monto a pagar cada mes.

“El promedio nacional para las tasas de interés de los préstamos para automóviles en EEUU es de 4.21% en préstamos a 60 meses. Sin embargo, para los consumidores individuales, las tasas varían según el puntaje de crédito, la duración del préstamo, la antigüedad del automóvil que se financia y otros factores relevantes al riesgo de un prestamista al ofrecer un préstamo”, explica Value Pinguin.

Debido a que los bancos o compañías prestamistas están pagando por el auto, el concesionario no puede otorgar el título de auto (factura) al comprador hasta que éste termine de pagar su préstamo con el creditor. Estos préstamos de autos pueden ser utilizados para comprar un auto nuevo, uno usado o incluso un contrato de arrendamiento.

“Los préstamos para automóviles son préstamos utilizados para comprar un auto nuevo o usado, o para comprar un contrato de arrendamiento existente. El prestatario obtiene una gran cantidad de dinero de un prestamista y lo devuelve con el tiempo en pagos mensuales con intereses”, explica la organización de consejos financiales consumersadvocate.com, la cual enlista las siguientes compañías como las mejores para obtener un préstamos de auto.

