TPSianos de Honduras y Nepal demandan al gobierno por fin de alivio migratorio

Alegan que fin del programa es ilegal

Seis adultos con estatus de protección temporal (TPS) y dos jóvenes ciudadanos estadounidenses cuyos padres son beneficiarios del TPS, presentaron este lunes una demanda colectiva en busca de detener la terminación ilegal de TPS para más de 100,000 TPSianos de Honduras y Nepal.

La demanda impediría la separación de decenas de miles de familias con niños ciudadanos estadounidenses. El litigio fue presentado en el tribunal de distrito de los Estados Unidos del distrito norte de California. Los demandantes están representados por la ACLU del sur de California, ACLU del norte de California, Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus, Asian Americans Advancing Justice-Los Angeles, la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y Sidley Austin.

En octubre de 2018, la corte ordenó detener la terminación del TPS para Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, tras encontrar evidencia sustancial de que las terminaciones fueron motivadas por el racismo y violaba la ley de procedimiento administrativo. Los demandantes en Bhattarai v. Nielsen alegan que las terminaciones de TPS para Honduras y Nepal poseen las mismas fallas legales y deben ser anuladas. Los demandantes también alegan que las terminaciones son inconstitucionales, porque requieren que los hijos ciudadanos estadounidenses de personas con TPS elijan entre su país y su familia.

La queja presentada este lunes alega que, al terminar el TPS para Honduras y Nepal, las personas designadas por razones políticas en el Departamento de Seguridad Nacional ignoraron deliberadamente las recomendaciones de los Embajadores de los Estados Unidos y la evidencia de las condiciones en los países de los beneficiarios. En cambio, predeterminaron que el TPS debía terminarse para promover la política de “América Primero” del Presidente, la cual busca expulsar a los inmigrantes no blancos y no europeos. La queja incluye las declaraciones racistas hechas por el presidente Trump en referencia a los países e inmigrantes de América Latina y el sur de Asia, incluyendo el referirse a los inmigrantes como serpientes y animales, pronunciar erróneamente a Nepal como “pezón” y fingir un acento hindi para burlarse del Primer Ministro de India, Narendra Modi.

Donaldo Posadas Caceres, demandante y miembro del sindicato de pintores (IUPAT DC21) con TPS de Honduras explica: “Estoy participando en esta demanda, no solo para mí y mi hija, sino para todos los que se verían perjudicados por la eliminación del TPS de Honduras. Forzar a nuestros hijos a elegir entre la vida que tienen aquí o un país que no conocen es injusto. Enviarnos a todos al peligro y la inestabilidad es cruel. Me enorgullece haber sido un pintor sindicalista durante dos décadas en este país y el ahora ver que todo se puede acabar no se siente bien”.

Jessica Bansal, Co-Director Legal de NDLON, dijo: “La Administración Trump está intentando ilegalmente destruir el programa humanitario TPS, pero los titulares de TPS están contraatacando. Ya han ganado un indulto temporal para cientos de miles de titulares de TPS. Con la querella presentada el día de hoy, buscan proteger a decenas de miles más “.

Los demandantes de este litigio son miembros de diversas organizaciones que luchan para defender el TPS en los tribunales y en el Congreso, incluyendo Adhikaar, la Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines (IUPAT), y la Alianza Nacional TPS.

Jenny Zhao, abogado de Advancing Justice – Asian Law Caucus dijo: “El plan de la Administración Trump para poner fin al TPS para Honduras y Nepal debe detenerse antes de que cause un daño inconmensurable a los titulares del TPS, sus familias y sus comunidades”.

Minju Cho, abogado del personal de Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles dijo: “Los titulares de TPS son miembros valiosos de nuestras comunidades. Son padres de decenas y miles de niños ciudadanos de los Estados Unidos. El TPS es vital para que estas personas puedan trabajar y mantenerse a sí mismas y a sus familias. Estamos orgullosos de apoyar a estas comunidades en su lucha contra el intento inconstitucional de la administración Trump de eliminar el TPS “.

Ahilan Arulanantham, abogado principal de la ACLU del sur de California dijo: “Estamos orgullosos de representar a estos valientes niños ciudadanos de los EE. UU. Y a sus padres que tenían el estatus de protección temporal antes de que la Administración de Trump la terminara ilegalmente. Ellos solo piden que nuestro gobierno respete sus derechos al debido proceso. Esperamos que la Corte respete el estado de derecho y les otorgue la protección que merecen “.