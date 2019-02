Seguidor de Trump ataca violentamente a periodista durante su discurso en El Paso

Mientras el presidente Donald Trump seguía prometiendo mano fuerte contra inmigrantes en un evento político en El Paso, Texas un incidente de violencia en contra de los medios de comunicación se presentó en el recinto.

Un camarógrafo de la cadena británica BBC fue agredido este lunes por uno de los asistentes a un acto político de Trump en su visita a la frontera con México, en nueva muestra de la creciente polarización política.

“El cámara de la BBC Ron Skeans fue violentamente empujado y arrastrado por un miembro del público. El hombre fue sacado por los agentes de seguridad y Ron se encuentra bien”, indicó la cadena británica en un comunicado.

En las imágenes de vídeo se ve cómo un hombre con la característica gorra roja de “Hagamos grande a EEUU de nuevo”, el lema del presidente Trump, acercándose de manera agresiva al cámara, antes de ser retirado del lugar.

“Es obviamente inaceptable que cualquiera de nuestros empleados sea atacado mientras realiza su trabajo”, agregó la BBC.

Por su parte, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca condenó lo ocurrido en un comunicado y subrayó que “el presidente de EEUU debería dejar absolutamente claro a sus seguidores que la violencia contra reporteros es inaceptable”.

No es la primera vez que los periodistas que cubren los actos políticos de Trump sufre intimidación y ataques verbales por parte de los seguidores del mandatario.

Just attended my first ⁦@realDonaldTrump⁩ rally where my colleague BBC cameraman Rob Skeans was attacked by a Trump supporter. The crowd had been whipped up into a frenzy against the media by Trump and other speakers all night #TrumpElPaso pic.twitter.com/Oiw8osPms3

— Eleanor Montague (@EleanorMontague) February 12, 2019