Cómo ‘modernizar’ tu curriculum laboral

Las personas mayores de 50 años pueden enfrentar obstáculos para encontrar empleo

¿Estás cansado de enviar tu curriculum laboral y que nadie te responda? ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tu “résumé”?

No es fácil para los trabajadores mayores de 50 años encontrar empleo. Si bien existen leyes en contra de la discriminación, las personas mayores tienen que competir con jóvenes recién graduados y enfrentarse a los prejuicios que existen en torno a su edad.

Para demostrar que los años no limitan, sino por el contrario aumentan los conocimientos y la experiencia, los candidatos deben primero conseguir una entrevista, para lo cual envían su curriculum que, en muchos casos, está desactualizado. También incluyen detalles que hacen referencia a su edad, y que sería mejor evitar, hasta tener la oportunidad de una entrevista.

Un ejemplo de información que es mejor evitar son las fechas. Al incluir fechas de décadas atrás, el candidato está revelando automáticamente su edad, antes de tener la oportunidad de demostrar sus habilidades y conocimientos para la posición.

Compartimos una lista de ideas para “modernizar” el curriculum y obtener el empleo buscado.

“Un poquito de todo”

No uses un mismo curriculum genérico para todos los trabajos, ni incluyas todo lo que sabes y has hecho a lo largo de tu vida. Individualiza cada résumé y cada carta de presentación, concentrándote en las habilidades y experiencia requeridas para cada posición en particular.

Por ejemplo, si estás enviando tu curriculum para un trabajo de recepcionista, no necesitas incluir tu experiencia de hace más de 10 años atrás, como cocinero.

Imagen y formato

En los últimos años, ha cambiado mucho el diseño de los résumés. Si todavía estás usando el mismo curriculum con el que conseguiste tu primer empleo, 20 años atrás, probablemente este tenga un formato desactualizado. Cuando un reclutador se encuentra con diseños en desuso, automáticamente asume que se trata de una persona mayor. Los curriculums de la actualidad son más visuales y fáciles de leer que en el pasado. Busca ejemplos en la internet de formatos actuales y aplícalos a tu résumé.

La historia de tu vida

Cuando se abre una vacante en una oficina, fábrica, o cualquier otro tipo de empresa, los reclutadores tienen que leer cientos de résumés, y no pueden dedicarle más de un minuto a cada uno. Limita tu curriculum a una o dos páginas como máximo, e incluye sólo los datos relevantes a dicha posición. No es necesario listar todos y cada uno de los trabajos que hiciste en tu vida.

LinkedIn y redes sociales

Un perfil en LinkedIn puede ayudarte a conseguir una entrevista e incluso un empleo.

No descuides tus otras redes sociales y asegúrate de que reflejen la imagen profesional que quieres proyectar.