¿Es la hija de Andrea Legarreta la próxima Ariana Grande? Escucha esto

Mia Rubín Legarreta se luce cantando

Dicen que “hijo de tigre pintito” y la heredera de Andrea Legarreta y Erik Rubin es la prueba fehaciente. Mia Rubín Legarreta lleva en la sangre los dotes artísticos de sus famosos padres, como actriz y cantante promete grandes cosas.

El cantante de Timbiriche compartió en sus redes sociales un video de su hija interpretando “Break up with your girlfriend, i’m bored”, un éxito de la famosa Ariana Grande. Entre propios y extraños la adolescente causó sensación.

“Papá orgulloso”, escribió Erik Rubín.

“¡Qué hermoso canta!”, “Heredó el talento de sus padres”, “Andrea y Erik son increíbles los dotes de su hija”, escribieron algunos de sus seguidores en redes sociales.

Andrea Legarreta se ha manifestado orgullosa de su familia y ante los rumores que siempre los rodean se limitó manifestar que están muy unidos.

“Lo que inventen a nuestro alrededor no es nuestro problema. Estoy enamorada y es todo lo que sé”, expresó el fin de semana cuestionada por su relación con Erik.