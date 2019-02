¿La cuidaron desde el más allá?: Luz Ramos, quien interpretó a Jenni Rivera, sufrió terrible volcadura y vive para contarlo

Dio vida a la "Diva de la Banda" en "Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí" de Univision

Luz Ramos está feliz de estar viva. La actriz que interpretó a Jenni Rivera en “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí” de Univision salió ilesa de un aparatoso accidente vial.

El fin de semana la también productora compartió un video en redes sociales donde mostraba los estragos de la terrible volcadura.

Gracias a todos los ingenieros en mecanica automotriz, por contestar. Yo solo pedí a @MazdaOficial que se pusieran en contacto conmigo para explicarme por qué las bolsas de aire no salieron en mi accidente. Creo que estoy en todo mi derecho. Gracias 🙏 pic.twitter.com/EQOyjbHzGG — Luz Ramos (@LuzRramos) February 16, 2019

“Gracias Dios por esta nueva oportunidad de vida; yo sé que lo material va y viene pero la vida no”, expresó en su cuenta de Twitter.

Ramos no perdió el tiempo y se reincorporó a sus actividades en teatro.

“Ya estoy aquí, la compañía de teatro me ayudó para que no me lastimara… Amo vivir, me siento feliz de poder estar aquí”, dijo a la prensa mexicana.

“Fue aparatoso, pero no pasó nada”, explicó.

María del Carmen Félix, su compañera de teatro destacó que al siguiente día del accidente Luz llegó a ensayar. “Es una profesional”.