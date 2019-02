Yalitza Aparicio habla de su escena íntima en “Roma” junto a Jorge Antonio Guerrero, “Fermín”

La actriz de origen oaxaqueño habló del desundo de su compañero en la galardonada cinta de Alfonso Cuarón

La escena en donde “Fermín” aparece desnudo haciendo una demostración de su dominio de las artes marciales mostraba a Yalitza Aparicio en la cama admirando el musculado físico de su amante. Pese a que la escena expone una de las miradas y los rostros más dulces de Cleo -Yalitza- en la trama, la verdad es que ella nunca estuvo ahí.

La actriz, en entrevista con Yolanda Andrade para el programa “Mo&Joe” de México, reveló que ella no estuvo presente en la grabación de Fermín. Esta fue la explicación que le dio Aparicio no solo a Yolanda sino también a su familia. “Les juro que yo no estaba ahí, lo que pasó ahí yo no lo vi hasta que se expuso la película completa”.

La nominada al Óscar asegura que previo a la escena habló con Alfonso Cuarón, y explica que las escenas se graban por fragmentos. “Les aclaré porque yo lo hablé antes con Alfonso y la gente que no sabe de los procesos que existen puede llegar a pensar que sí estaba ahí, pero yo lo vi en la pantalla y eso les expliqué a ellos”, añadió la actriz.

El portal Infobae revela que Jorge Antonio Guerrero fue consultado por el directo acerca de los desnudos, y aunque en un principio dijo que no tenía ningún inconveniente con grabarlos, aclaró que no es tan fácil como podría parecer.