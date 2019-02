Checo Pérez advierte que si se pierde la sede del GP de México será imposible recuperarla

El llamado del piloto mexicano al gobierno de AMLO encontró mucho eco...

Al bajar de su auto tras la sesión matutina de este miércoles en Montmeló, Sergio Pérez se mostró preocupado por el destino que tenga la continuidad o no del Gran Premio de México en el calendario de la Fórmula 1 para el 2020.

“No se ve bien”, confesó Checo al terminar su sesión con el RP-19 del Racing Point SportPesa, al ser consultado por el panorama que priva en su país para una posible renovación de contrato para seguir con la sede en el Hermanos Rodríguez.

“Ojalá tengamos buenas noticias después. Creo que es muy importante para nuestro país mantener el Gran Premio de México. Es un gran lugar para la Fórmula 1. Las últimas cuatro carreras han sido las mejores en un gran circuito. Ojalá podamos mantenerlo”, declaró el tapatío para el portal motorsport.

Las carreras de Fórmula 1 volvieron a México en el 2015 tras una ausencia de más de 23 años, gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo con la anterior administración presidencial de Enrique Peña Nieto, pero también a la presencia de Pérez en la máxima categoría, después de un largo periodo sin pilotos mexicanos en el serial.

“Hay muchos países que quieren tener un Gran Premio de Fórmula 1. Creo que una vez que pierdes el lugar es muy difícil recuperarlo. Nos costó mucho obtenerlo, así que, creo que si lo perdemos, probablemente sea el final”, reconoció en tono pesimista Checo.

“Pienso que tendríamos que esperar 30 ó 50 años para volver a tenerlo y es una gran exposición para el país. Sería una pena perder el GP de México”.

Apenas el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que avalaba la continuidad del Gran Premio para el 2020, pero que ya no habría aporte financiero de parte del gobierno federal, ya que esa partida que provenía del sector turismo, se destinará ahora a su proyecto de construcción del Tren Maya.

Pérez reconoció no saber si la iniciativa privada podría sostener la continuidad de la F1 en el país, ahora que ya no habrá respaldo del gobierno.

“No tengo idea. Yo no estoy a cargo de eso y de verdad no sé nada. Creo que es difícil porque toda la inversión la hace el gobierno, así que no sé si pueda hacerse de otra manera“, reconoció Checo.

“El Gran Premio generó mucho interés entre los jóvenes. Probablemente antes del GP de México pasé 15 años sin correr en mi país, así que sería una pena para las nuevas generaciones, para el deporte y para el país en general”.

Sergio dijo estar en contacto con el Comité Organizador de la carrera, pero desconoce si en los días que quedan para asegurar la fecha, existe ya alguna posible solución.

“Estoy en contacto con los organizadores, todos ellos. Para ser honesto, más como mexicano, porque como mexicano realmente quiero que mi país sea visto en todo el mundo para mostrar lo bueno que es. Yo creo que la F1 ofrece esa plataforma”, agregó.