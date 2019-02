Jacqueline Andere podría perder su exclusividad con Televisa y quedar fuera

Esto ocurriría a tan solo semanas de que su hija Chantal también saliera de la empresa

Jacqueline Andere habló de la situación de cambios que ha tenido Televisa, empresa que hace unas semanas a su hija Chantal Andere le quitó la exclusividad que tuvo por más de 25 años. Mucho se ha especulado sobre que en las próximas semanas otra lista de grandes actores perderán esos ingresos mensuales que Televisa les brinda por ser parte de su talento de base.

“Todavía no me le han quitado, pero como están quitando todas las exclusividades, ya me avisarán si me toca en este tiempo. Lo que pasa es que Televisa es una empresa y tiene que hacer ajustes, no me han avisado sobre mi caso, pero tiene que suceder esta semana”, reveló.

Sesenta y seis son los años que la primera actriz ha trabajado en Televisa, situación que le genera tristeza, tan solo con hacerse a la idea de que quizás en breve deje de pertenecer a la que por muchos años ha sido su casa.

“Si eso pasara, tengo que cambiar mi vida, me queda claro que yo ya trabajé mucho, pero no puedo dejar de trabajar, entonces estaré donde me llamen. En Televisa en un año se ha hecho una revoltura espantosa, pero mi corazón siempre seguirá siendo de ahí”, concluyó.