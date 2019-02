Chantal Andere sale de Televisa

Otra actriz deja de ser exclusiva de la televisora

Chantal Andere se une a otros famosos que han dejado de pertenecer de manera exclusiva a Televisa después de que no se le renovara su contrato. Y es que la televisora ha emprendido una nueva manera de trabajar y esa es deshacerse de su talento base.

Hace algunos años firmar un contrato con una televisora era un gran negocio para los actores ya que se les pagaba estuvieran o no trabajando en algún proyecto. Para economizar, ahora se ha adoptado en solo contratar a los actores por proyecto quedando libres a trabajar en cualquier empresa que requiera de sus servicios.

Ahora le tocó a la actriz de telenovelas como “La Usurpadora” y “Antes muerta que Lichita” y tras el anunció ella ha roto el silencio para hablar del tema.

“Estoy agradecidísima porque fueron 28 años, los más felices de mi vida. Para mí es un lugar entrañable y que voy a estar profundamente agradecida siempre, y que sé que voy a regresar“, dijo Andere a los medios mexicanos.

Andere hizo una reflexión sobre su trabajo en Televisa y dice estar contenta con todo lo que hizo.

“Estoy contenta por esta apertura. Porque la verdad es que tuve libertad de hacer siempre lo que quise. Siempre me presentaron proyectos que me gustaron mucho. Nunca me obligaron, a pesar de llevar 26 años de exclusiva con ellos, nunca se me obligó a hacer un personaje que no me gustaba. Me dieron los personajes más increíbles, me dieron un nombre”, agregó.