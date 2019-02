Amazon lanza su servicio de libros narrados Audible en español

El nuevo servicio de libros narrados en español celebra la cultura latina y permite también escuchar en español libros traducidos

El gigante del comercio electrónico Amazon ofrece a los lectores el nuevo servicio de Audible Latino, que ofrecerá una amplia biblioteca de miles de libros escritos o traducidos al español y sobre la cultura latina, que se podrán escuchar mediante celulares, tabletas y computadoras mediante una membresía de US$14.95 al mes. Los primeros 30 días de una suscripción nueva son gratis.

En el sitio web www.audible.com/latino hay información adicional disponible sobre esta nueva experiencia mejorada de narrativa oral en español y un catálogo ampliado de entretenimiento premium.

Para celebrar la llegada de Audible Latino, la empresa hace disponible, por primera vez en español, el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal de la saga de la autora J. K. Rowling, narrado por el actor puertorriqueño Carlos Ponce, que además leerá los seis libros restantes de la colección sobre el joven mago, que se lanzarán a finales del 2019.

“Como principal proveedor de contenido digital premium de audio hablado, Audible celebra el poder de contar historias y comparte apasionantes historias en todo tipo de idiomas, procedentes de todo tipo de culturas con millones de oyentes en todo el mundo”, afirmó Manny Miravete, Director de Contenido Original en Español de Audible. “Con el lanzamiento de Audible Latino, los clientes hispanos ahora tienen acceso a una plataforma específica que comprende la más amplia selección de audiolibros en español en Estados Unidos. Nos emociona ofrecer a esta importante audiencia esta experiencia audible personalizada”.

Entre las próximas ofertas de Audible Latino se anuncian:

● From Negative to Positive, escrito y narrado por Armando Pérez (Pitbull) – El artista ganador de Grammys inspira a la audiencia con las lecciones de la vida que le ayudaron a alcanzar el éxito rotundo del que goza. Este Audible Original estará disponible para oyentes-lectores este otoño de 2019 tanto en inglés como en español.

● Talking While Female and Other Dangerous Acts, una colección de historias o cuentos cortos de latinas de todo Estados Unidos, coproducida por Christina Igaraivídez y Alexandra Meda e interpretada por Teatro Luna, agrupación teatral compuesta en su integridad por mujeres latinas y de color. Este Audible Original es para cualquier persona que se haya sentido invisible, desamparada o sola.

● El Principito, la traducción española de Le Petit Prince, ofrece a los oyentes-lectores bellas enseñanzas sobre la amistad y el valor de las cosas importantes de la vida. La historia intemporal de Antoine de Saint-Exupéry encantará a oyentes de todas las edades con una nueva narración en español interpretada por Raiza Revelles – la youtubera sobre libros en español más seguida del mundo.

● Desde México, Con Amor, un Audible Original producido por Máquina 501 (El Pulso de la República, Deportología), es un fascinante show semanal de humor que entretiene y educa a la audiencia resaltando la cultura mexicana desde una perspectiva americana estadounidense.

● The X-Files: Cold Cases, en el que el talento de voz en off original latinoamericano para esta popular serie insufla nueva vida a este Audible Original con los personajes originales de la serie, está disponible ahora por primera vez en español.

Audible ofrece miles de audiolibros narrados en español, así como de libros en inglés. y ahora presenta este nuevo portal que oferta nuevos libros narrados a los hispanos de Estados Unidos.