Novia de Sergio Goyri reveló por qué publicó el vídeo en el que éste llama “pinche india” a Yalitza Aparicio

La prometida del actor Lupita Arreola asegura que en ese momento no se percató de lo que él estaba diciendo

Lupita Arreola conversó con el programa “De primera mano”, de Imagen Televisión sobre la polémica desatada por el vídeo en el que aparece su novio el actor Sergio Goyri hablando mal de Yalitza Aparicio, grabación en la que el mexicano dijo: “Que metan a nominar a una pinche india que dice ‘sí señora, no señora‘ y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar…”.

La prometida del actor explicó que todo fue parte de un en vivo que ella estaba haciendo y que en ningún momento se percató de lo que su pareja decía. “Yo no estaba en la plática. Hice un video en vivo, no me percaté de que tocaban el tema” dijo Arreola durante la entrevista con dicho medio.

El hecho de que el vídeo saliera de sus redes la colocó a ella misma en una posición complicada ya que muchos la acusan de haber traicionado al actor, sin embargo ella aseguró que todo formó parte de un momento en el que ella no tenía dominio de la conversación que había a su alrededor, y también afirmó que no volverá hacer uso de su teléfono para compartir vídeos en redes sociales.

La fuerte opinión de Goyri sobre Aparicio desató la ir de muchos fantáticos no solo de la cinta, sino también de la nueva actriz. De momento se sabe que la nominada al Óscar afirmó sentirse muy orgullosa de sus raíces indígenas.