Latinos denuncian: ‘¡Nos estafaron!’

Señalan que les prometieron ayuda para convertir sus garages en habitaciones de renta pero que nunca vieron resultados

Un grupo de 40 residentes, en su mayoría latinos, del sur de Los Ángeles denunciaron haber sido objeto de fraude por parte de compañías constructoras que les ofrecieron convertir sus garajes en habitaciones para renta, pero no les cumplieron y los dejaron endeudados.

El problema es que estas compañías desaparecieron o se declararon en bancarrota después de gestionarles créditos en minutos, derrumbar parte de sus viviendas solo para dejarlas a medio construir, y a pesar de que la obra no concluyó, sus hipotecas y pagos de impuestos a la propiedad se fueron por las nubes.

Uno de los casos más tristes es el de Mariela Reyes, a quien una empleada de la compañía Ecco Solar, la abordó cuando fue a pagar su servicio de gas y luz, y le pidió la dirección de su casa y teléfono.

Al otro día, la mujer llegó a su casa. No le costó trabajo convencer a Mariela para que aceptara un par de préstamos para que pudiera ampliar su garaje y convertirlo en una habitación para renta.

“Con la pobreza en la que vivo, vi la oferta como una oportunidad de obtener un ingreso extra. La empleada me dijo que eran préstamos del gobierno, y me aseguró que yo no pagaría nada hasta que todo estuviera terminado”, dice.

Mariela, una madre soltera de tres hijos, uno con autismo y otro con retardo mental, dice que le destruyeron su recámara, el baño y la luz.

“De 1,400 dólares que pagaba por la hipoteca, ahora tengo que pagar 2,700 dólares cada mes. Se me está cayendo el pelo de los nervios y temo perder mi casa”, dice.

Ahora sus hijos y ella duermen apiñonados en la sala porque el resto de la casa quedó a medio construir.

Mariela tiene una nueva deuda por 96,000 dólares.

Lupita González, organizadora del grupo comunitario Alianza de los Californianos por el Empoderamiento de la Comunidad (ACCE Action) afirma que entre Ecco Solar y Green Nation Directo cometieron fraude contra alrededor 80 personas que viven en el sur de Los Ángeles con la promesa de convertirles sus garajes en habitaciones de alquiler.

“La mayoría son gente trabajadora que ha tenido sus casitas con mucho esfuerzo, y que han sido blanco de estas compañías constructoras que están haciendo cosas que no están bien”, precisa

Se supone que los préstamos del banco son supervisados por la Oficina de Control de Préstamos del Estado, dice.

“El programa PACE lo aprobaron para el condado de Los Ángeles. Pero no hay nadie que controle a los contratistas, y los préstamos se pagan a través de los impuestos a la propiedad con intereses muy altos”, indica.

En la práctica los constructores reciben el dinero, no hacen el trabajo, pero a los vecinos les empiezan a cobrar mensualmente.

Lupita hace un llamado a los supervisores del condado de Los Ángeles, concejales, senadores, asambleístas y al procurador y gobernador para que hagan algo por su gente.

A Rosa Rivera le dejaron destruido su garaje. “Los conocí en abril de 2018 cuando me abordaron al salir después de pagar la luz, y me prometieron transformar mi garaje en un departamento de renta. Sin embargo, solo lo destruyeron y la compañía constructora Ecco Solar ya no existe”, dice Rosa quien se gana la vida, con la limpieza de casas.

Su nueva deuda asciende a los 60,500 dólares. “Yo pagaba 2,232 dólares de hipoteca, y ahora me subió 532 dólares más por mes por un trabajo no terminado”, dice.

La compañía Green Nation Direct, con domicilio en Reseda, desapareció en octubre del año pasado y se declaró en bancarrota. Obtuvieron su licencia como contratistas en febrero de 2016 bajo el nombre de Gerardo Melendez, Raúl Ulises Segovia y Beatriz Elena Ramírez. El año pasado se les unió Camilo Humberto Uribe.

“Ecco Solar estafó mucha gente. Ahora cerraron, pero se han establecido en San Bernardino con otro nombre”, señala Lupita González.

El programa Property Assessed Clean Energy (PACE) trabaja a través de contratistas como Green Nation Direct y Ecco Solar, entre otros.

Según denunciaron los propios afectados, la preocupación no solo ha impactado su salud porque no pueden dormir sino que muchas relaciones de pareja han terminado, las familias están a punto de perder su casa, y hay quienes han pensado en el suicidio.

La Opinión se encuentra a a la espera de un comentario de la oficina del Consumidor del condado de Los Ángeles sobre estos reclamos.