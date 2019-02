Hallan una ballena de diez toneladas en plena selva del Amazonas

El hallazgo se produjo el viernes y convocó a un grupo de expertos en la región. Después de inspeccionar los restos llegaron a una hipótesis: que la ballena murió en el mar y fue arrojada por la marea tierra adentro.

Según informó el diario O Globo, de Brasil, la ballena es de la especie Jubarte y fue hallada en el área de Araruna, en el litoral del municipio de Soure, en la isla de Marajó.

Ayer la Secretaría Municipal de Salud, Saneamiento y Medio Ambiente (Semma) informó que se comenzó un proceso de necropsia con colaboración de biólogos de la ONG Bicho D’água y del Museo Emilio Goeldi, de Belén.

El cuerpo del animal, que se encuentra en una zona de difícil acceso, no pudo ser trasladado hasta el momento. “Es muy complicado llegar hasta ahí y no hay forma de enviar una máquina, porque no pasaría por el camino. No hay forma de moverla”, explicó la secretaria de Medio Ambiente del municipio, Dirlene Silva, a O Globo.

Se cree que se trata de un cría de unos doce meses. “La marea alta del domingo dificultó la investigación en el campo, pero la retomaremos”, agregó Silva.