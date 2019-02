La actriz dijo presente en una fiesta post Oscar

Hace mucho que no se la ve en las alfombras rojas de Hollywood y no estuvo entre las presentadoras de los premios Oscar 2019, sin embargo no quiso perderse la fiesta de Vanity Fair post entrega. Renée Zellweger, la actriz que le dio vida a Bridget Jones, decidió salir de su hermetismo y asistir por primera vez en años a un evento de esta envergadura.

Desde que su paso por los eventos despierta un sinfín de teorías sobre las cirugías estéticas que se hizo, no es frecuente ver a la actriz en una alfombra roja. Por eso sorprendió a todos su presencia en la fiesta del domingo pasado. Sonriente, con un vestido midi negro de escote cuadrado, con un gran tajo en la falda y un maquillaje simple y natural, Zellweger logró llevarse todas las miradas.

Recordemos que la actriz, que en los últimos años ha decidido mantener un perfil muy bajo, será protagonista de la serie What / If, un thriller que se podrá ver por Netflix. Esta producción contará con 10 episodios y ahondará en qué sucede cuando las personas “aceptables” comienzan a hacer cosas “inaceptables”.

Además acaba de terminar de grabar la película biográfica sobre Judy Garland, un largometraje que viene con polémica incluida. Por todo esto es muy probable que en los próximos meses Zellweger se vuelva a convertir en una figurita repetida en los medios.