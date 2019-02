Ocasio-Cortez hace comentario racista con estereotipos sobre blancos

"Cuando sólo ves a tipos blancos dirigiendo el mundo, piensas que debes actuar como uno", afirmó en una entrevista

La Representante Alexandria Ocasio-Cortez confesó que cuando era joven actuó como un “tipo blanco” para salir adelante y que además quiso escribir libros para inspirar a niñas negras.

La debutante congresista liberal de NY hizo los comentarios en una entrevista de podcast realizada por Reshma Saujani, fundadora de la organización “Girls Who Code”, citada por New York Post. Fue grababa el fin de semana frente a una audiencia de mujeres jóvenes en el New York Hall of Science, en Queens.

“Piensas que necesitas hablar de cierta manera, vestirte de una manera determinada, sacar tus hombreras hasta aquí, decir: “Hi, Jan!”, afirmó, profundizando su voz. “Crees que es así como tienes que moverte por el mundo y me encontré haciendo eso inconscientemente en la escuela secundaria y en la universidad”.

“Sentí que necesitaba escribir de cierta manera y hablar de cierta manera”, continuó. “Y gustarme las cosas que les gustan (a los blancos) y jugar al golf”.

Ocasio-Cortez señaló que cuando estaba creciendo en los años 90 y la década pasada, “no vi a ninguna mujer como yo en puestos de liderazgo”. “Y así, cuando sólo ves a tipos blancos dirigiendo el mundo, piensas que debes actuar como un tipo blanco para dirigir el mundo”, dijo la política de origen boricua.

Agregó que antes de postularse para el Congreso, coqueteó con la idea de convertirse en escritora. “Quería trabajar en libros infantiles donde las jóvenes de color eran las protagonistas”. Pero el plan no funcionó debido a su “perfeccionismo”.

Ella le dijo a sus oyentes que el problema con actuar como alguien que no eres es que “ese molde no fue hecho para ti”.