“Cien Años de Soledad” será una serie de Netflix

La obra cumbre de Gabriel García Márquez será adaptada por primera vez a la pantalla

La obra maestra de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad, será adaptada al formato de serie, según lo anunció Netflix el miércoles 6 de marzo.

En entrevista telefónica con The New York Times, el hijo del escritor colombiano, Rodrigo García, dijo que su padre recibió a lo largo de los años numerosas ofertas para llevar esta joya de la literatura hispana, pero que las rechazó todas porque no reunían las condiciones que pedía el fallecido Nobel de literatura; entre ellas, que la obra se adaptara en español y que pudiera le hiciera justicia a la larga historia que relata.

Muchas de las ofertas que recibió el autor fueron versiones cinematográficas de su novela, pero García Márquez consideraba muy difícil comprimir Cien Años de Soledad en dos horas de cine.

Netflix le hizo a la familia de “Gabo” una oferta que no podía rehusar: adaptarla en el formato de serie, en español y con suficiente libertad creativa como para asegurar una adaptación fiel de la historia de los Buendía.

De hecho, Netflix mismo es responsable de que las condiciones para una adaptación de Cien Años de Soledad sean ahora favorables. El éxito mundial de películas como Roma y series como Narcos han hecho que las producciones en español no entrañen riesgos en cuanto a audiencia.

“Netflix fue de los primeros en comprobar que la gente está más dispuesta que nunca a ver series producidas en otros idiomas con subtítulos. Lo que parecía ser un problema ya no lo es”, dijo Rodrigo García, quien también reveló que será el productor ejecutivo del proyecto junto con su hermano Gonzalo.

Cien Años de Soledad cuenta la historia de varias generaciones de la familia Buendía, estirpe fundadora de un pueblo llamado Macondo. En cien años de historia, los Buendía vivirán desgracias, guerras civiles y desastres naturales en una atmósfera donde la realidad y la magia se fundían cotidianamente. La novela ha vendido aproximadamente 50 millones de copias y ha sido traducida a 46 idiomas.