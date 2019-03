Cristiano Ronaldo se sincera y no echa de menos al Real Madrid

El delantero portugués revela lo que realmente siente por su exequipo desde que llegó a la Juventus

Cristiano Ronaldo no echa de menos al Real Madrid ni a España, y sólo rescató los recuerdos de dejar “muchos amigos”.

El ex delantero merengue, que ahora juega en la Juventus, platicó con DAZN, el servicio de streaming dedicado al deporte, donde tuvo algunas palabras para su ex club.

“No echar de menos nada. No echo de menos ni España ni Portugal. Las cosas son como son. Dejé muchos amigos, un club que me dio mucho cariño, personas, amigos… Pero no echo de menos el país en sí, porque tengo lo mismo aquí ( en Italia). No ha sido difícil para mí.

“Ha sido muy intenso, interesante, pero me he adaptado bien. Estoy feliz”, comentó Cristiano.

El portugués señaló la diferencia entre el futbol de España y el italiano.

“En la Liga italiana es más difícil marcar que en la española. La Liga española es más abierta y los equipos arriesgan más. Aquí la prioridad es defender bien y después atacar”.