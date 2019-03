¿Te conviene suscribirte a Amazon Prime o no?

Hay personas que le puede sacar mucho provecho a este servicio, pero otras no tanto

Hay mucha gente a la que le encanta este servicio, pero muchos otros no están tan fascinados con él. Entonces, ¿cómo saber si realmente vale la pena para ti? A continuación, te compartimos algunos datos que te podrían ayudar a responder esta pregunta.

Facilidades de suscripción

Si eres estudiante podrías aprovechar algunas buenas promociones que Amazon Prime tiene para ti, como una prueba gratuita con duración de seis meses. Además, después del período de prueba, sólo tendrías que pagar $6.49 dólares al mes para mantener tu suscripción, lo cual realmente sería una gran ayuda para tu bolsillo.

El aspecto en contra es que, si no eres estudiante, no hay manera de obtener un descuento en tu suscripción, por lo que esta promoción no es para todos.

Envíos gratis

El beneficio más importante de Amazon Prime es el envío gratuito en entregas de dos días, y es por éste que la mayoría de las personas suelen suscribirse a este servicio. Además, Prime también reduce el costo de envío en algunas entregas de un día y las que se hacen los sábados.

Sin embargo, aunque esto pareciera ser algo bueno, al tener el envío gratuito podrías verte tentado a comprar más productos que quizás no necesitas tanto, lo que podría afectar tus finanzas.

Por otro lado, si realmente no sueles hacer compras por internet de forma periódica, entonces quizás no valga tanto la pena suscribirte, ya que no aprovecharías mucho el envío gratuito.

Películas y programas

Otra ventaja de suscribirse a Amazon Prime es que puedes acceder a Prime Video, donde puedes encontrar una buena cantidad de películas y programas, así como muchas producciones originales.

Sin embargo, un punto en contra es que Amazon podría no tener la cantidad de contenido que puedes encontrar en otras plataformas, como Netflix o Hulu. Además, en Amazon, muchas películas y programas sólo están disponibles para alquilar o para comprar, por lo que tendrías que pagar ese dinero extra sumado a tu suscripción.

Como ves, podríamos concluir que Amazon te sería de gran utilidad si realmente vas a hacer una buena cantidad de compras por internet, ya que así podrías tener algunos beneficios; pero, si sólo entrarás a este portal de manera esporádica, quizás no valdría tanto la pena.

También te puede interesar: Productos vintage que hoy podrían valer mucho dinero