Adidas lanza calzado inspirado en Game of Thrones y los fans enloquecen

Los fieles seguidores de la serie de HBO podrán adquirir estos modelos desde el próximo 22 de marzo

Si eres fan de la serie de HBO, Game of Thrones, y además te gusta el calzado de Adidas, definitivamente te alegrará saber que saldrán a la venta una serie de nuevas zapatillas con el tema de este programa.

La colección presentará seis modelos Ultraboost de colección limitada, en donde cada par representa los colores y características de los personajes creados por George R. R. Martin.

Además, todos los calzados tendrán referencias a las diferentes familias que aparecen en el programa, pues tienen el logo de cada una de ellas en la parte interior de la lengüeta.

Asimismo, hay dos modelos para mujeres y cuatro para hombres; y cada uno tiene impreso en una etiqueta alguno de los lemas y frases que aparecen a lo largo de la serie, como “Fire and Blood“, “Night’s Watch“, “Winter is Here“, “Winter is Coming” y “Hear me Roar“.

Las reacciones de los fans no se hicieron esperar y hay quienes dicen que, aunque no han visto la serie de HBO, les han gustado mucho los modelos.

No soy fan de #GameofThrones pues nunca e tenido la oportunidad de verlo pero estos #Adidas #UltraBoost 😍🤤 pic.twitter.com/iKw7OOl7SZ — Allan Meza (@Allan__Meza) March 12, 2019

Además, también han comentado que, si en verdad eres un seguidor de esta serie, tener un par de estas zapatillas sería casi una obligación.

RT @roastbrief: El estreno del primer capítulo de la última temporada de @GameOfThrones, vendrá acompañado del lanzamiento de la nueva línea de @Adidas #UltraBOOST inspirado en la serie.

Un artículo obligado para los verdaderos fans. #RoastbriefNow pic.twitter.com/0s0AO9Mq23 —  AdrianaAyllon  (@AdrianaAyllon) March 13, 2019

El calzado se lanzará a la venta el próximo 22 de marzo en el sitio oficial de Adidas y cada par tendrá un costo de $180 dólares.

