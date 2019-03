Los Tigres del Norte supera récord de Cardi B

View this post on Instagram

¡Hoy es un gran día porque gracias al cariño de todos ustedes rompimos récord de asistencia en el @rodeohouston …75,586 amigos y 5 tigres coreamos nuestras canciones hasta el final! UN MILLÓN DE GRACIAS #HOUSTON #TEXAS … 🐯🐯🐯🐯🐯 #concert #vidadetigres #starstage #jefedejefes #record #lostigresdelnorte #giraltdn2019